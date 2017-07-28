Hai thanh niên mang hẳn súng điện vào vườn xoài của một người dân, trộm gần chục con chó đang làm nhiệm vụ canh giữ cho chủ.

Chưa kịp tẩu thoát, hai nam thanh niên bị phát hiện. Người dân lao vào đánh không thương tiếc dẫn đến bất tỉnh và đốt luôn chiếc xe máy tang vật.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt giải tán đám đông, tiến hành đưa hai tên trộm đi cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, một trong hai đối tượng có kết quả dương tính với virus HIV, tên còn lại đang chờ xét nghiệm.

Người ta lo ngại về khả năng những người dân tham gia vây đánh hai đối tượng trộm chó sáng nay cũng có khả năng bị phơi nhiễm HIV, cần kiểm tra và uống thuốc kịp thời.

Qua những vụ việc này, thiết nghĩ người dân dù đau xót vì mất của đến đâu cũng nên bình tĩnh xử lý, tránh kích động quá mức dẫn đến hành động trái với pháp luật và thậm chí là trong nhiều trường hợp còn có thể gây thiệt hại cho chính bản thân mình.