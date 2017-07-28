Vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh, đốt xe: Phát hiện một đối tượng nhiễm HIV

Đời sống 28/07/2017 14:27

Liên quan vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, sau khi đưa đi cấp cứu và xét nghiệm, một trong hai đối tượng có kết quả dương tính với virus HIV, làm dấy lên lo ngại về khả năng những người tham gia đánh các đối tượng trộm chó cũng có khả năng bị lây nhiễm.

Sáng nay 28/7 tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ trộm chó rất táo tợn.

Hai thanh niên mang hẳn súng điện vào vườn xoài của một người dân, trộm gần chục con chó đang làm nhiệm vụ canh giữ cho chủ.

Chưa kịp tẩu thoát, hai nam thanh niên bị phát hiện. Người dân lao vào đánh không thương tiếc dẫn đến bất tỉnh và đốt luôn chiếc xe máy tang vật.

 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt giải tán đám đông, tiến hành đưa hai tên trộm đi cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, một trong hai đối tượng có kết quả dương tính với virus HIV, tên còn lại đang chờ xét nghiệm.

Người ta lo ngại về khả năng những người dân tham gia vây đánh hai đối tượng trộm chó sáng nay cũng có khả năng bị phơi nhiễm HIV, cần kiểm tra và uống thuốc kịp thời.

Qua những vụ việc này, thiết nghĩ người dân dù đau xót vì mất của đến đâu cũng nên bình tĩnh xử lý, tránh kích động quá mức dẫn đến hành động trái với pháp luật và thậm chí là trong nhiều trường hợp còn có thể gây thiệt hại cho chính bản thân mình.

Vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh, đốt xe: Phát hiện một đối tượng nhiễm HIV - Ảnh 1
Hai thanh niên bị người dân đánh bất tỉnh vì trộm chó - Ảnh: Internet

Vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh, đốt xe: Phát hiện một đối tượng nhiễm HIV - Ảnh 2
Công an có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc - Ảnh: Internet

Vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh, đốt xe: Phát hiện một đối tượng nhiễm HIV - Ảnh 3
Một trong hai tên dương tính với virut HIV, những người dân tham gia vây đánh có khả năng bị lây nhiễm - Ảnh: Internet

Vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh, đốt xe: Phát hiện một đối tượng nhiễm HIV - Ảnh 4
Hàng chục con chó nằm la liệt bên chiếc xe máy bị người dân đốt cháy

Vụ hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh, đốt xe: Phát hiện một đối tượng nhiễm HIV - Ảnh 5
Hàng chục con chó bị hai thanh niên dùng súng điện bắn hạ - Ảnh: Internet

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe

Hai thanh niên liều mạng vào vườn xoài trộm hơn chục con chó, bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cả xe.

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