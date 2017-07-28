Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe

Đời sống 28/07/2017 12:00

Hai thanh niên liều mạng vào vườn xoài trộm hơn chục con chó, bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cả xe.

Sáng nay 28/7 tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ trộm chó rất táo tợn.

Hai thanh niên mang hẳn súng điện vào vườn xoài của một người dân, trộm gần chục con chó đang làm nhiệm vụ canh giữ cho chủ.

Chưa kịp tẩu thoát, hai nam thanh niên bị phát hiện. Người dân lao vào đánh không thương tiếc dẫn đến bất tỉnh và đốt luôn chiếc xe máy tang vật.

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe - Ảnh 1
Hàng chục con chó bị hai thanh niên dùng súng điện bắn hạ - Ảnh: Internet

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe - Ảnh 2
Hai thanh niên bị người dân đánh bất tỉnh vì trộm chó - Ảnh: Internet

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt giải quyết sự việc - Ảnh: Internet

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe - Ảnh 4
Công an có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc - Ảnh: Internet

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe - Ảnh 5
Rất nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Internet

Hai thanh niên trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy cả xe - Ảnh 6
Hàng chục con chó nằm la liệt bên chiếc xe máy bị người dân đốt cháy

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