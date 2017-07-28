Hai thanh niên liều mạng vào vườn xoài trộm hơn chục con chó, bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cả xe.

Sáng nay 28/7 tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ trộm chó rất táo tợn.

Hai thanh niên mang hẳn súng điện vào vườn xoài của một người dân, trộm gần chục con chó đang làm nhiệm vụ canh giữ cho chủ.

Chưa kịp tẩu thoát, hai nam thanh niên bị phát hiện. Người dân lao vào đánh không thương tiếc dẫn đến bất tỉnh và đốt luôn chiếc xe máy tang vật.

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