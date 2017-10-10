Trả lời phóng viên Thời đại, ông N. (bố nuôi của H.) kể rằng suốt ba tháng nay em chỉ quanh quẩn trong phòng không dám ra ngoài vì mặc cảm. Hoàn cảnh của nạn nhân vô cùng đáng thương. Từ nhỏ em đã mồ côi cha lẫn mẹ, sống lang thang, đi khắp nơi để xin ăn. Tội nghiệp cho hoàn cảnh của em, đầu năm 2015 ông T.H.N. (56 tuổi) đã làm thủ tục nhập khẩu tại Công an xã Xuân Thới Thượng nhận H. làm con nuôi.

Kể từ đó, ngoài thời gian đi học thì H. phụ giúp bố mẹ nuôi bán quán ăn. Vào ngày 26/6/2017, vì sơ ý nên H. làm mất một chiếc xe máy của khách đến ăn cơm. Khi phát hiện sự việc, ông N. có la mắng và cự cãi với con nuôi của mình. Lúc này, chủ nhà nơi ông N. thuê mặt bằng kinh doanh là bà C.T.T. (57 tuổi) đã đưa cậu bé vào nhà mình để an ủi.

Sau đó, H. về nhà xin lỗi bố mẹ nuôi rồi theo bà T. đến một nhà nghỉ ở huyện Củ Chi. Từ ngày 28/6 đến 8/7, khi ở trong nhà nghỉ H. ngoài việc đi làm thêm, chơi điện tử thì còn phải quan hệ tình dục với bà T.

Ông N. cho biết thêm, kể từ lúc thấy con trai nuôi lên xe của chủ nhà thì ông có hỏi bà T. nhiều lần về tung tích của con trai mình nhưng bà ta chẳng những không trả lời mà còn mắng chửi. Đến khi gia đình tìm được H. trong nhà nghỉ thì phát hiện bộ phận sinh dục của em bị sưng to, liên tục bị chảy máu, mủ và không đi tiểu được. Lo lắng cho sức khỏe của con mình, ông N. nhanh chóng đưa H. đến bệnh viện Hóc Môn để điều trị, đồng thời làm đơn gửi Công an xã Xuân Thới Thượng tố cáo bà T.

Theo kết quả khám bệnh, H. bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh… do quan hệ tình dục không an toàn. Kể từ khi trở về nhà, H. luôn tự nhốt mình trong phòng vì tự ti, mặc cảm. Em nói: “Em sợ sau này mình bị vô sinh, bị mọi người nói lái máy bay bà già, em thấy có lỗi với bố lắm, em không muốn gặp ai nữa hết”.

H. còn kể thêm, khi bà T. dẫn em về nhà đã kể cho em nghe việc bà từng đi làm gái kiếm tiền và cho cậu bé hai triệu đồng. Người phụ nữ này còn khích cậu bé rằng: “Mày là đàn ông mà không kiếm nổi 2 triệu thì tệ quá”. Sau đó, bà T. dụ dỗ H. bỏ nhà đi nhà nghỉ sống với bà. Trên đường đi, bà lấy lại một triệu đồng và mua cho em một đôi dép.

Dù vẫn còn mặc cảm nhưng H. vẫn cố gắng kể lại sự việc lúc đó: “Cô T. chở em đi kiếm việc làm rồi đưa vào nhà nghỉ, mấy ngày sau cô lên và bắt em quan hệ với cô 2 lần, em sợ lắm nhưng không dám cãi lời. Cô có cho em thêm 400.000 đồng và nhắn tin bảo em không được nói cho ai biết, sống để bụng chết mang theo”.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Hóc Môn đã mời các bên liên quan đến để lấy lời khai. Tuy nhiên, H. chưa thể đến phối hợp điều tra vì tâm lý vẫn chưa ổn định.

Hôm qua (9/10), ông N. cũng đã làm đơn cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để tìm kiếm sự giúp đỡ.