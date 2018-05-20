Vụ vợ vào nhà nghỉ với trưởng công an xã: Chồng hé lộ mối quan hệ oan trái

Xã hội 20/05/2018 16:30

Người chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ cùng Trưởng công an xã ở Thanh Hóa hé lộ mối quan hệ oan trái khiến ai nấy bất ngờ.

Clip: Vợ quỳ gối xin lỗi chồng vì bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với trưởng công an xã

Hôm nay (20/5), ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết huyện đã nhận được đơn của ông V.V.T. (ngụ xã Phong Lộc) tố cáo ông Nguyễn Văn Quân - Trưởng Công an xã Phong Lộc có quan hệ bất chính với vợ ông T. Sáng 11/5, ông T. bắt quả tang vợ mình và ông Quân ở trong nhà nghỉ với nhau.

Ông Luệ cho biết vụ việc đã được bàn giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện ủy để làm rõ. Sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/5, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip dài gần 30 phút được phát trực tiếp trên Facebook với nội dung chồng bắt quả vợ vào nhà nghỉ với trưởng công an xã.

Theo hình ảnh trong clip, anh chồng kéo theo nhóm người ập vào một nhà nghỉ và bắt quả tang vợ mình đang cùng một người đàn ông trung tuổi, được xác định là ông Nguyễn Văn Quân - Trưởng công an xã Phong Lộc.

Vụ vợ vào nhà nghỉ với trưởng công an xã: Chồng hé lộ mối quan hệ oan trái - Ảnh 1

Người chồng liên tục mắng chửi vợ và bắt cô này quỳ xuống xin lỗi. Đáp lại, người vợ lặng lẽ quỳ xuống, không nói lời nào. Lúc này, trưởng công an xã bình tĩnh mặc thêm áo và liên tục khẳng định mình không làm gì bất chính - Ảnh cắt từ clip

Ông T. cho biết đã phát hiện vợ ngoại tình hơn một năm nay, mọi người xung quanh cũng bàn tán rất nhiều. Cuối cùng ông đã bỏ ra hẳn 1 tuần để theo dõi vợ và bắt gặp sự việc trên.

Người chồng cũng thông tin thêm, mình và ông Quân vốn là bạn bè rất thân thiết. Hồi đi học cả hai coi nhau như anh em ruột, cùng đi xe, cùng ngồi một bàn. Khi bắt quả tang vợ mình ở trong nhà nghỉ với ông Quân, ông T. vừa đau đớn vừa bức xúc.

Theo ông T., mối quan hệ bất chính này đã diễn ra nhiều năm. Tuy nhiên vì yêu vợ thương con nên người chồng quyết định bỏ qua tất cả. Chuyện xảy ra khiến ông đau lòng vô cùng.

Theo một số nguồn tin, ông T. làm nghề cơ khí, còn bà vợ làm công nhân. Hai vợ chồng có 2 con. Còn ông Quân hiện cũng đã có gia đình đàng hoàng.

Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác: Lộ thông tin bất ngờ

Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác: Lộ thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ việc Trưởng công an xã Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào nhà nghỉ với vợ người khác, Chủ tịch UBND xã này vừa lên tiếng cung cấp thêm nhiều thông tin bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ ngoại tình bắt quả tang vợ ngoại tình vợ vào nhà nghỉ với trưởng công an xã

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày