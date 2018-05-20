Vụ vợ vào nhà nghỉ với trưởng công an xã: Chồng hé lộ mối quan hệ oan trái

Người chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ cùng Trưởng công an xã ở Thanh Hóa hé lộ mối quan hệ oan trái khiến ai nấy bất ngờ.

Clip: Vợ quỳ gối xin lỗi chồng vì bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với trưởng công an xã

Hôm nay (20/5), ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết huyện đã nhận được đơn của ông V.V.T. (ngụ xã Phong Lộc) tố cáo ông Nguyễn Văn Quân - Trưởng Công an xã Phong Lộc có quan hệ bất chính với vợ ông T. Sáng 11/5, ông T. bắt quả tang vợ mình và ông Quân ở trong nhà nghỉ với nhau.

Ông Luệ cho biết vụ việc đã được bàn giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện ủy để làm rõ. Sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/5, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip dài gần 30 phút được phát trực tiếp trên Facebook với nội dung chồng bắt quả vợ vào nhà nghỉ với trưởng công an xã.

Theo hình ảnh trong clip, anh chồng kéo theo nhóm người ập vào một nhà nghỉ và bắt quả tang vợ mình đang cùng một người đàn ông trung tuổi, được xác định là ông Nguyễn Văn Quân - Trưởng công an xã Phong Lộc.

Người chồng liên tục mắng chửi vợ và bắt cô này quỳ xuống xin lỗi. Đáp lại, người vợ lặng lẽ quỳ xuống, không nói lời nào. Lúc này, trưởng công an xã bình tĩnh mặc thêm áo và liên tục khẳng định mình không làm gì bất chính - Ảnh cắt từ clip

Ông T. cho biết đã phát hiện vợ ngoại tình hơn một năm nay, mọi người xung quanh cũng bàn tán rất nhiều. Cuối cùng ông đã bỏ ra hẳn 1 tuần để theo dõi vợ và bắt gặp sự việc trên.

Người chồng cũng thông tin thêm, mình và ông Quân vốn là bạn bè rất thân thiết. Hồi đi học cả hai coi nhau như anh em ruột, cùng đi xe, cùng ngồi một bàn. Khi bắt quả tang vợ mình ở trong nhà nghỉ với ông Quân, ông T. vừa đau đớn vừa bức xúc.

Theo ông T., mối quan hệ bất chính này đã diễn ra nhiều năm. Tuy nhiên vì yêu vợ thương con nên người chồng quyết định bỏ qua tất cả. Chuyện xảy ra khiến ông đau lòng vô cùng.

Theo một số nguồn tin, ông T. làm nghề cơ khí, còn bà vợ làm công nhân. Hai vợ chồng có 2 con. Còn ông Quân hiện cũng đã có gia đình đàng hoàng.

Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác: Lộ thông tin bất ngờ Liên quan đến vụ việc Trưởng công an xã Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào nhà nghỉ với vợ người khác, Chủ tịch UBND xã này vừa lên tiếng cung cấp thêm nhiều thông tin bất ngờ.

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