Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác: Lộ thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ việc Trưởng công an xã Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào nhà nghỉ với vợ người khác, Chủ tịch UBND xã này vừa lên tiếng cung cấp thêm nhiều thông tin bất ngờ.

Theo ông Nguyễn Văn Hải (Chủ tịch UBND xã Phong Lộc), người xuất hiện trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đúng là ông N.V.Q (sinh năm 1977), trưởng công an xã. Bên cạnh đó, ông Hải còn cho biết thêm sự việc xảy ra cách đây vài ngày chứ không phải hôm 17/5.

Ông Q. và chị T. bị bắt gặp trong nhà nghỉ - Ảnh chụp màn hình

Chồng chị T. (người phụ nữ trong đoạn clip, ngụ tại xã Phong Lộc) đã gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương, yêu cầu giải quyết việc trưởng công an xã có quan hệ bất chính với vợ mình.

Trong buổi làm việc với các cơ quan báo chí, ông Mai Văn Tư (Bí thư Đảng Ủy xã Phong Lộc) cho biết, lúc ông Q. bị bắt gặp trong nhà nghỉ là đang trong giờ làm việc. Sau đó, người này chỉ về cơ quan báo cáo bằng miệng chứ chưa làm bản tường trình vì việc này phải có quy trình kiểm tra. Cũng theo ông Tư, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, ông Q. vẫn đang chờ các nhà chức trách xác minh sự việc và đi làm bình thường.

Chị T. quỳ gối xin lỗi chồng - Ảnh chụp màn hình

Tại địa phương, chị T. được biết đến là một người phụ nữ hiền lành, đang làm công nhân trong một nhà máy. Vợ chồng chị T. trước nay luôn là gia đình mẫu mực, chưa từng cãi nhau to tiếng, chị cũng không phải là một người lẳng lơ. Về phía ông Q., mọi người nhận xét ông là một người biết chiều chuộng vợ con.

Được biết, hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giao cho Đảng ủy xã Phong Lộc kiểm tra, làm rõ sự việc. Khi có kết luận, cơ quan chức năng địa phương sẽ đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng.

Ngoại tình bị vợ bắt gặp, chồng đánh đập, tuyên bố bỏ vợ và 4 con đi theo bồ nhí Không chỉ lấy hết tiền vợ dành dụm để đi du lịch với tình nhân, người đàn ông này còn tuyên bố sẵn sàng bỏ vợ và 4 con để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

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