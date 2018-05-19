Không chỉ lấy hết tiền vợ dành dụm để đi du lịch với tình nhân, người đàn ông này còn tuyên bố sẵn sàng bỏ vợ và 4 con để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Mới đây, một trang fanpage dành cho chị em phụ nữ đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen của một người vợ khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip này, trong khi người vợ ở nhà tần tảo nuôi 4 đứa con nhỏ thì anh chồng này lại lấy hết tiền để đưa bồ nhí đi ăn chơi, du lịch. Lúc vợ hỏi tiền để đóng học phí cho con thì lại bảo không có.

Khi người vợ tìm đến tận nơi để đánh ghen thì anh chồng cố hết sức ngăn cản để cô bồ nhí trốn trong phòng. Để bảo vệ nhân tình, người này sẵn sàng ra tay đánh vợ và tuyên bố sẽ bỏ hết vợ con để đi theo bồ nhí.

Bị vợ bắt gặp ngoại tình, người chồng chẳng những không ăn năn hối hận mà còn đánh đập vợ mình - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông này bị chị em phụ nữ "ném đá" không thương tiếc.

“Làm phụ nữ đúng là khổ thật, trong khi ở nhà làm cật lực nuôi con thì chồng lại ra ngoài nuôi thêm nhân tình. Giờ một mình chị nuôi bốn đứa con nhỏ, mạnh mẽ lên chị nhé”, B.H bình luận.

“Thế giới này thật đáng sợ, bồ bịch ngày càng nhiều, đôi khi chỉ vì phút ham của lạ mà đánh đổi gia đình, danh dự, công việc và nhân cách của mình”, H.N.T bức xúc.

“Bởi vậy cố gắng kiếm tiền đi phụ nữ ơi, có tiền để lo cho con lo cho bản thân mình. Chồng tốt thì mình được nhờ, lỡ chồng không tốt thì mình có tiền để lo cho con, không phải dựa vào ai hết. Hôm nay họ yêu mình vậy chứ mai này gặp người con gái khác là họ sẵn sàng bỏ vợ bỏ con liền à”, T.G.P khuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-tinh-bi-vo-bat-gap-chong-danh-dap-tuyen-bo-bo-vo-va-4-con-di-theo-bo-nhi-283243.html