Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip, mặc dù đã kết hôn được 12 năm, con của hai người cũng đã khôn lớn nhưng người đàn ông này lại có nhân tình bên ngoài thay vì chăm lo cho gia đình.

Không những suốt ngày chơi bời, người đàn ông này còn dùng hết số tiền mà vợ cực khổ kiếm được mang ra ngoài để nuôi bồ. Bắt gặp chồng vào nhà nghỉ với tình nhân, người vợ vừa khóc vừa chất vấn: “Có người vợ nào thấy chồng trong nhà nghỉ mà bình tĩnh được không? Trong nhà thì hết sạch tiền”.

Suốt 12 năm, trong khi người vợ luôn tần tảo chăm lo cho gia đình thì người chồng liên tục cờ bạc, mang hết tiền trong nhà đi chơi bời hoang phí.

Người chồng che chở cho nhân tình khi bị vợ bắt gặp - Ảnh: Internet

Ban đầu khi bị bắt quả tang, cô bồ nhí chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, khi tình hình ngày càng căng thẳng thì người phụ nữ này mới ra ngoài. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy xấu hổ, biết lỗi thì người này vẫn thản nhiên nói: “Mày hỏi chồng mày đi”. Nghe vậy, người vợ vô cùng phẫn nộ, lao vào định đánh cô ta nhưng bị người chồng ngăn cản.

Chưa dừng lại ở đó, người chồng còn liên tục quát mắng, chỉ tay vào mặt vợ đuổi cô về nhà. Tuy nhiên, người vợ muốn chồng phải đưa cả nhân tình về nhà để giải quyết sự việc. Thế nhưng anh ta liên tục nói với vợ rằng “mày thử động vào nó đi” và hăm dọa sẽ kiện ra tòa nếu dám đánh người. Bên cạnh đó, anh ta còn nói với vợ mình rằng giữa hai người sắp ly hôn nên anh ta có quyền qua lại với người khác: "Nếu không có con này thì có con khác thôi".

Quá tức giận trước thái độ của kẻ thứ ba và chồng, người vợ lấy thắt lưng đánh về phía cô ta. Lúc này cô gái mới lí nhí xin lỗi và nói rằng chỉ mới vào phòng chứ chưa làm gì.

Mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin về vụ việc nhưng đoạn clip đã được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ. Nhiều người cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ vì đã lấy phải một người chồng nhẫn tâm, bội bạc. Một số khác khuyên chị nên chia tay với người đàn ông này để tương lai không phải khổ sở.