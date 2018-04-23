Được biết sự việc xảy ra tại Đông Anh (Hà Nội). Theo chia sẻ của người vợ, suốt 2 năm qua chồng của chị cặp bồ bên ngoài không về thăm con, từ mặt cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại.

Hôm qua (22/4), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tìm đến tận nơi vạch mặt chồng cùng nhân tình.

Khi tìm được nơi ở của chồng và nhân tình, chị vừa lao vào đánh, chửi vừa kể lại cho mọi người nghe hoàn cảnh của mình. Lúc đó, người chồng cũng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên anh ta chỉ đứng bên cạnh để che chở cho nhân tình, cúi đầu im lặng chứ không dám lên tiếng can ngăn.

Chính bố mẹ chồng của chị là người đã khuyến khích chị đi đánh ghen. Chị kể: “Bố mẹ chồng vừa khóc vừa nói với chị để bố mẹ trông cháu cho, con cứ đi đánh con đ* kia đi”.

Sau khi tát vào mặt, túm tóc cô nhân tình, người vợ bắt cô ta quỳ gối ngay giữa đường trước sự chứng kiến của rất nhiều người để xin lỗi mình cũng như hai đứa con. Người vợ kể cô nhân tình này đã nhắn tin với chị nói rằng cuối năm nay cả hai có kế hoạch cưới, đồng thời thuê luật sư để giúp người chồng không phải nuôi con.

Người vợ phân trần với mọi người: “Nếu nó không biết chồng cháu có vợ có con đã đành. Đằng này, bố mẹ chồng cháu gọi điện, em chồng nhắn tin, cháu gọi nói chuyện nhưng nó nói luôn là ‘có vợ thì sao, có con thì sao?”.

Cô nhân tình quỳ xuống xin lỗi người vợ ngay giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Tự nhận mình không phải là người hiền lành, nhưng suốt 2 năm nay chị vẫn nhận nhịn vì hai đứa con mình. Tuy nhiên lần này cô quyết làm lớn chuyện vì thương con. Chị kể: “Con cháu bị bệnh, cháu đi công tác ở Hà Giang, cháu nhắn tin năn nỉ anh ơi về với con đi, mà nó không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Hỏi các cô các bác có đau không?”.

Sau một hồi được bạn bè khuyên ngăn, người vợ đã đồng ý cùng chồng chở nhau về nhà giải quyết sự việc.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.