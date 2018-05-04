Chồng làm 'sấp mặt' nuôi gia đình, vợ đi ngoại tình với trai tân bị bắt tại trận trước mặt hai con

Xã hội 04/05/2018 15:47

Sau một thời gian nghi ngờ, người chồng ôm theo hai đứa con đến tận nơi vợ và tình nhân thuê trọ để bắt quả tang.

Hôm qua (3/5), cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc người chồng đưa theo hai con nhỏ từ Thanh Hóa ra Hà Nội bắt quả tang vợ ngoại tình.

Theo thông tin từ tài khoản N.T.A, người chồng làm việc ở quê còn vợ thì ra Hà Nội làm công nhân. Trước đó, anh từng bắt quả tang vợ mình nhắn tin với nhân tình. Khi nhắn tin nhắc nhở thì anh nhận được lời thách thức từ tình địch.

Theo lời người chồng chia sẻ trong đoạn clip, cách đây không lâu, anh dẫn hai đứa con lên thăm vợ nhưng bị đối xử lạnh nhạt. Sau đó, anh giả vờ đưa con về quê thì người tình của vợ quay lại. Lúc này, người chồng và một số anh em xông vào phòng trọ bắt quả tang.

Chồng làm 'sấp mặt' nuôi gia đình, vợ đi ngoại tình với trai tân bị bắt tại trận trước mặt hai con - Ảnh 1
Cặp đôi im lặng, quỳ gối trước khi bị người chồng chất vấn- Ảnh chụp màn hình

Không kiềm chế được sự tức giận, người chồng đã xông vào hành hung cặp đôi. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã xông vào can ngăn và đề nghị hai vợ chồng bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Sau đó, người chồng đã gọi điện cho ba mẹ vợ để kể lại sự việc. Mặc dù vô cùng tức giận nhưng người đàn ông này vẫn rất lễ phép với ba mẹ vợ.

Anh kể: “Vợ con ra ngoài này làm, cặp với một thằng bằng tuổi từ Tết tới giờ. Chúng nó ăn ở với nhau như vợ chồng. Con ra bắt được chúng nó ôm ấp nhau trong phòng này mẹ này. Hắn là trai tân, hai đứa đang quỳ trước mặt con đây. Con không biết thằng ý hơn con ở điểm gì. Hôm qua ở ngoại về, H. nói là anh ơi em với anh ly hôn đi”.

Chồng làm 'sấp mặt' nuôi gia đình, vợ đi ngoại tình với trai tân bị bắt tại trận trước mặt hai con - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Anh chồng còn kể thêm, trước đây người vợ còn khoe rằng: “Anh có tin em bỏ anh vẫn lấy được trai tân không?”. Sau khi đề nghị ly hôn với chồng, người vợ còn nói thêm là không cần con. Người chồng đau khổ: “Chồng có thể không cần, nhưng con em đẻ ra sao em không cần?”.

Mặc dù bị chồng và cha mẹ liên tục chất vấn nhưng người vợ và tình nhân chỉ im lặng.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ khiến nhiều người vô cùng bức xúc với hành động của người vợ. Họ cho rằng nếu không yêu chồng nữa thì có thể chọn ly hôn. Còn con của mình, mang nặng đẻ đau mà nói không cần thì thật nhẫn tâm.

"Thương đứa con quá. Có chồng chịu thương chịu khó, hiền lành như vậy mà còn đi cặp bồ, bó tay luôn", G.B bình luận.

"Làm mất mặt phụ nữ chúng tôi quá. Làm gì thì làm còn phải biết đến lòng tự trọng, con cái nữa chứ. Sau này chúng sẽ như thế nào? Sinh ra phải có trách nhiệm với chúng nó chứ", H.N bức xúc.

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