Trong lúc xô xát, ông Tươi chạy xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người vợ. Cô con dâu lao vào can ngăn cũng bị bố chồng chém trọng thương.

Hôm nay (13/6), Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tươi (44 tuổi, trú thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, Hưng Yên) để điều tra về hành vi chém vợ và con dâu gây thương tích nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 11/6, khi cả gia đình chuẩn bị đi ngủ thì hai vợ chồng ông Tươi xảy ra cự cãi. Mâu thuẫn dâng cao, ông Tươi và vợ là bà N.T.Đ (45 tuổi) xảy ra xô xát.

Bực tức, ông Tươi chạy xuống nhà bếp lấy dao rồi chém nhiều nhát vào mặt, lưng và tay bà Đ. Thấy cha mẹ chồng ẩu đả, chị B.T.Y (22 tuổi, con dâu) chạy vào can ngăn, nhưng bị ông Tươi chửi bới, đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng tay, người dẫn đến trọng thương.



Chồng chém vợ và con dâu trọng thương vì mâu thuẫn gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chém bị thương vợ và con dâu, Nguyễn Văn Tươi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương nặng nằm bất tỉnh trên nền nhà. Rất may hàng xóm nghe tiếng kêu thét đã chạy sang xem và phát hiện sự việc kịp thời, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu đồng thời trình báo với cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Kim Động đã phối hợp với Công an xã Mai Động truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tươi. Chỉ sau một thời gian ngắn, Tươi đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở bãi chuối trong thôn.

Sau khi cấp cứu tại bệnh viện huyện, do vết thương nặng nên hai nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo UBDN xã Mai Động cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Tươi là người nóng tính, từng nhiều lần đánh đập vợ con. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

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