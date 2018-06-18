Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip đánh ghen xảy ra ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Theo hình ảnh trong clip, cô vợ (áo xanh) bắt cô gái trẻ mặc áo sọc phải xin lỗi mình và 3 đứa con ở nhà vì có quan hệ bất chính với chồng mình.

Người vợ tiếp tục phân trần với người xung quanh rằng lúc cô có thai 3 tháng, "tiểu tam" này công khai cặp kè với chồng cô, thậm chí nhiều lần thách thức. Chưa hết, cô bồ nhí còn lên tận công ty tìm anh chồng, vòi vĩnh tiền mua quần áo, hờn dỗi bỏ ăn để gia đình của chị này lục đục.

Đáp lại, cô bồ nhí không chịu xin lỗi, nói mình không biết gì hết và đứng vuốt tóc liên tục. Một số người dân xung quanh khuyên cô vợ và nhóm người đi cùng nên bình tĩnh. Tuy nhiên, người vợ nhất định bắt nhân tình của chồng phải quỳ xuống xin lỗi mới thôi.

Nhóm phụ nữ đánh ghen lột đồ cô gái trẻ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi to tiếng một lúc lâu mà cô gái áo sọc vẫn không chịu xin lỗi, nhóm người đi đánh ghen liền kẻ giữ chân, kẻ giữ tay để cô vợ cắt tóc và lột quần áo. Một số người dân đã vào can nhưng cũng không thể ngăn cản hành động hung hăng của nhóm phụ nữ này.

Tiếp đó, cô gái áo sọc bị lột quần, lôi ra giữa đường đánh "dằn mặt". Người vợ thì liên tục chửi bới gây náo loạn cả một góc đường. Cô bồ nhí không còn cách nào khác chỉ biết la hét xin tha.

Thấy sự việc ngày càng mất kiểm soát, hai người đàn ông tiến tới can ngăn, giữ chặt tay những người phụ nữ kia để cô gái chạy thoát.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip thu hút hàng chục ngàn lượt xem và bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

"Đánh cho sướng tay một lúc nhưng hậu quả phải chịu lại nặng nề hơn rất nhiều lần. Bao nhiêu vụ đánh ghen bị xử lý trước pháp luật rồi mà còn chưa sợ sao?", A.T. bình luận.

"Các cô gái trẻ sao không kiếm một người đàn ông tử tế để yêu lại cứ dính líu đến trai có vợ làm gì để bị đánh thê thảm thế này. Thật sự là đáng trách hơn đáng thương", H.N. bày tỏ.

"Đánh ghen bồ nhí xong thì thằng chồng cũng chẳng bỏ thói trăng hoa được đâu. Chị em nên tập trung lo cho bản thân và con cái, hành động thế này vừa mất mặt vừa chẳng được lợi ích gì", K.D. cho biết.