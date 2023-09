Lợi dụng cụ bà 80 tuổi ở nhà một mình, gã đồi bại dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hôm nay (18/6), Đại tá Trương Văn Sáng - Trưởng Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Hà Văn Đường (63 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra hành vi Hiếp dâm. Đáng nói là, nạn nhân bị Đường giở trò đồi bại là cụ Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi), 80 tuổi, ngụ huyện Cái Bè.

Nghi can 63 tuổi hiếp dâm cụ bà 80 tuổi vì say rượu - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, chiều 11/6, sau khi đi nhậu ở nhà người quen, trên đường về Hà Văn Đường phát hiện bà Thanh đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

"Yêu râu xanh" lẻn vào nhà rồi dùng vũ lực khống chế bà cụ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Nghe tiếng bà cụ kêu cứu, một số người dân đã phát hiện và bắt giữ Hà Văn Đường giao cho công an xử lý.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Internet

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nghi can khai do nhậu say, không nhớ rõ là có thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bà Thanh hay không.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

