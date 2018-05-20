Thư tuyệt mệnh của cụ ông 70 tuổi treo cổ tự tử vì bị vu oan ăn cắp điện thoại, đọc xong ai cũng khóc

Tin nóng 20/05/2018 12:36

Uất ức khi bị chửi bới, dọa nạt vì nghi ăn cắp điện thoại, cụ ông 70 tuổi đã treo cổ tự tử để minh oan.

Cụ ông tự tử vì bị vu oan ăn cắp

Nhiều ngày nay, người dân phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ông N.N.K (70 tuổi). Trong mắt hàng xóm láng giềng, ông K. là người hiền lành, thật thà, làm nghề kéo xe thuê ở địa phương. Chỉ vì bị bà L. (trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) nghi ngờ ăn cắp điện thoại, ông K. đã treo cổ tự tử để minh oan cho sự trong sạch của mình. Ngày đưa tiễn ông, người dân thị xã không thể cầm được nước mắt.

Trong thư tuyệt mệnh để lại cho con cháu, ông K. nói rõ mình bị vu tội ăn cắp, cộng thêm bị mắng nhiếc, chửi rủa, thanh minh không được nên ông uất ức tìm đến cái chết.

Chiều 13/5, ông K. được người quen thuê sang nhà bà L. để chở củi về. Quãng đường khá xa, trời nắng oi ả và đường lại khó đi nhưng vì nể mặt người quen nên ông nhận lời. Trong lúc làm việc, ông K. vô tình nhặt được một chiếc điện thoại đen trắng. Khi về nhà, ông khoe với nhiều người là nhặt được điện thoại rồi nhờ cháu hàng xóm tháo sim ra.

Đêm hôm đó, bà L. phát hiện bị mất chiếc điện thoại. Nghi ngờ ông K. lấy trộm nên bà sang tận nhà để đòi lại. Tranh luận một lúc, ông K. trả điện thoại cho bà nhưng không biết chiếc sim tháo ra đã bị vứt ở đâu. Sáng hôm sau, bà L. lại sang nhà ông K. chửi bới, đe dọa để đòi lại sim.

Chị Nguyệt (hàng xóm nhà ông K.) là người chứng kiến toàn bộ vụ việc. Sáng hôm 14/5, chị thấy bà L. đạp xe tới, dừng trước cổng rồi lớn tiếng chửi rủa. Còn ông K. đang lụi cụi soi đèn pin từng ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm vật gì đó. Thấy bà L. liên tục đe dọa ông cụ, chị Nguyệt khuyên bà nên bỏ qua. Dù sao ông K. tuổi đã già, trí nhớ không tốt, làm sao có thể nhớ được đã vứt chiếc sim ở đâu.

Thư tuyệt mệnh của cụ ông 70 tuổi treo cổ tự tử vì bị vu oan ăn cắp điện thoại, đọc xong ai cũng khóc - Ảnh 1
Khu vực ông K. tự vẫn - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Chẳng ai ngờ vào trưa cùng ngày, ông K. đã cầm dao chặt sợi dây buộc ở đầu xe kéo rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Vì nghĩ ông đi làm nên không ai để ý. Đến 13 giờ, nhiều người dân hốt hoảng phát hiện ông K. treo cổ chết trên cây si lớn ở miếu Hai Cô.

Lá thư tuyệt mệnh lấy đi nước mắt của nhiều người

Sau cái chết oan uổng của cha, anh N.V.H. (34 tuổi, con trai ông K.) vô cùng đau đớn, bàng hoàng. Mỗi khi nhắc về người cha chân chất, thật thà của mình, anh H. lại khóc nấc như một đứa trẻ.

Có nằm mơ anh cũng không thể ngờ bữa cơm ngày 13/5 là lần cuối cùng hai cha con được đoàn tụ. Bao nhiêu dự định giữa hai người cũng đành đứt gánh giữa đường. Ông K. từng có mong ước sẽ cưới vợ cho con trai rồi mới đành lòng nhắm mát xuôi tay.

Anh H. làm nghề lơ xe nên thời gian ở cạnh bố cũng không nhiều. Tối 13/5 sau khi ăn cơm xong, anh xin phép bố đi cùng xe khách lên Sơn La. Trước khi đi, ông K. còn tiễn con ra cổng và dặn dò con đi làm cẩn thận. Trưa hôm sau, nhận tin bố tự tử, anh H. ngã quỵ vì quá sốc.

Anh dò hỏi mọi người về nguyên nhân cái chết của bố mình thì ai cũng bảo không biết. Chỉ khi tìm thấy bức thư tuyệt mệnh bố để lại trong tủ quần áo thì anh mới bàng hoàng về nguyên nhân cái chết của bố mình.

Thư tuyệt mệnh của cụ ông 70 tuổi treo cổ tự tử vì bị vu oan ăn cắp điện thoại, đọc xong ai cũng khóc - Ảnh 2
Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Gia đình & Xã hội

"Trước khi bố 'đi xa', ông có để lại bức thư tuyệt mệnh trong tủ quần áo. Bức thư kể lại sự việc bố tôi nhặt được chiếc điện thoại và bị bà L. mắng nhiếc, sỉ nhục nên đã tìm đến cái chết để minh oan. Bức thư viết rõ: Con chó ở nhà bố đã cho ăn từ 8 giờ sáng rồi. Bố còn lại 53.000 đồng cuối cùng cho con thôi. Cả đời bố có lấy của ai cái gì đâu. Chị Nguyệt nói hộ bố rồi nhưng chúng nó bắt bố phải chết…", anh H. trao đổi với Gia đình & Xã hội.

Mỗi khi nhớ lại những dòng thư tuyệt mệnh đó, trái tim anh H. lại co thắt lại vì đau đớn, xót xa. Anh H. mong mỏi cơ quan chức năng sớm có kết luận vụ việc để trả lại danh dự cho bố anh, đồng thời trừng trị thích đáng kẻ đã vu oan, gián tiếp tác động đến cái chết của ông cụ.

Bị vu trộm điện thoại, người đàn ông lái xe ba gác treo cổ tự tử

Bị vu trộm điện thoại, người đàn ông lái xe ba gác treo cổ tự tử

Quá uất ức vì bị cho là kẻ trộm sau khi nhặt được chiếc điện thoại, người đàn ông ở Phú Thọ viết thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử.

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