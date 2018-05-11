Trước đó, sáng ngày 4/5, gia đình nhà hàng xóm có tổ chức tiệc nên em Q. cùng em trai là N. sang chơi. Sau đó, hai cháu này bị nghi ngờ đã lấy trộm điện thoại của hàng xóm.

Liên quan đến vụ việc hai chị em T.T.T.Q. (12 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và T.V.N. và uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị nghi lấy trộm điện thoại, anh T.V. (bố cháu Q.) cho biết hai bé đã qua cơn nguy kịch, ăn uống được và tâm lý không có gì bất thường.

Trước thông tin vì bị la mắng, đe dọa nên hai em nhỏ tự tử, anh T.Q.H. (hàng xóm với cháu Q, người bị nghi đã la mắng cháu Q lấy điện thoại) tỏ thái độ bức xúc, đồng thời phủ nhận việc bức ép, đe dọa các cháu.

Dù em Q. và N. đã nhiều lần khẳng định rằng mình không lấy nhưng nhiều người trong gia đình hàng xóm vẫn nghi ngờ và dọa báo công an. Sau đó, gia đình em Q. phát hiện hai chị em đã uống thuốc diệt cỏ nên ngay lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một người dân trong thôn cho biết đúng là có chuyện cháu Q. trộm điện thoại của nhà hàng xóm nhưng đã trả lại rồi. Anh H. cũng đã dùng nhiều lời lẽ thiếu tế nhị để la mắng các cháu. Còn nguyên nhân chính dẫn đến hành động dại dột của hai đứa trẻ thì không ai rõ.

Được biết, hai chị em Q. đã tỉnh lại và ăn uống được. Tuy nhiên để tránh ảnh hưởng tâm lý nên gia đình vẫn chưa hỏi nguyên nhân tại sao các cháu làm như vậy. Anh V. tính khi nào các cháu khỏe lại mới nói chuyện sau. Ngoài ra, người cha cũng thông tin, tâm lý hai cháu bé khá ổn định, không hoảng sợ hay có biểu hiện bất thường nào.

Sau khi bị nghi ngờ lấy trộm điện thoại của hàng xóm, hai chị em Q. uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh: Báo Đất Việt

Anh Q. tỏ ra ngậm ngùi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình. Vì kinh tế khó khăn nên anh Q. không thể bỏ việc, để một mình bà nội ở trên viện túc trực chăm sóc các cháu. Bản thân anh phải chạy qua chạy lại lo liệu cả hai nơi.

Do vợ chồng anh Q. "đứt gánh giữa đường" nên hai cháu bé rất thiếu thốn tình thương của mẹ. Thậm chí khi biết tin hai con nằm bệnh viện, mẹ cháu Q. cũng không về chăm sóc con.

"Nhà tôi và nhà anh H. là hàng xóm gần gũi, cách nhau 1 con mương. Hàng ngày các cháu vẫn qua lại bên nhà anh H. chơi. Qua tiếp xúc tôi thấy anh H. cũng dễ tính và không phải là người nóng nảy, quan hệ giữa tôi và anh H. vẫn bình thường. Anh H. cũng quý các cháu. Mấy nay các cháu nằm viện anh ấy vẫn tới lui gọi điện hỏi thăm cháu hoài.

Trò chuyện với tôi, anh H. cũng không kể về chuyện hôm đó thế nào và tôi cũng không hỏi. Tôi cũng không nghi ngờ, không giận gì anh ấy. Sự việc chưa chính xác nên nếu đưa tin như không chính xác sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân và gia đình anh H.", anh V. nói.

"Cháu còn nhỏ nên suy nghĩ chưa tới. Hơn nữa, do hoàn cảnh khó khăn nên cháu nhìn thấy điện thoại của nhà hàng xóm nên cũng ham và lấy điện thoại. Tuy nhiên sau khi cháu lấy điện thoại, không ai đổ cho cháu ăn cắp điện thoại hay la mắng cháu. Bản thân cháu Q. sau đó đã tự về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử", một người thân trong gia đình anh Q. trần tình.