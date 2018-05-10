Vỡ nợ, người phụ nữ treo cổ tự tử bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ

Xã hội 10/05/2018 16:45

Vì buồn chuyện gia đình và mắc một số nợ lớn, người phụ nữ đã treo cổ tự tử để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ.

Sáng nay (10/5), người dân ở khu phố 6 thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) bàng hoàng phát hiện chị D. chết trong tư thế treo cổ.

Trả lời các cơ quan báo chí, ông Nghiêm Việt Hải, Trưởng Công an thị trấn An Thới cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vỡ nợ, người phụ nữ treo cổ tự tử bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1
Thi thể chị D. không được đưa vào phòng trọ mà phải gửi ngoài trạm xá để chờ người thân đến đưa về mai táng - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vì buồn chuyện gia đình và vỡ nợ nên chị D. đã treo cổ tự tử. Được biết chị D. cùng chồng (đều đang làm thợ hàn) và hai con (bé lớn đang học lớp 8 còn con nhỏ chỉ mới 5 tuổi) đang thuê phòng trọ ở Phú Quốc.

Do gia đình đang ở trọ nên chủ trọ không cho đem thi thể của chị D. vào nhà. Vì vậy mọi người đưa chị D. vào nhà xác của bệnh xá để đợi người nhà đưa về quê mai táng.

Theo chia sẻ của người thân trong gia đình, trong khoảng thời gian gần đây chị D. không có biểu hiện gì kỳ lạ. Tuy nhiên, hàng xóm gần phòng trọ cho biết gần đây chị D. đang buồn chuyện gia đình và bị vỡ nợ nên nghĩ quẩn.

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