Cô gái xinh đẹp treo cổ tự tử trong nhà trọ: Hé lộ tin nhắn cuối cùng trước khi chết

Tin nóng 19/04/2018 14:59

Sau khi cãi nhau với người yêu vào buổi sáng, đến chiều cô gái treo cổ tự tử trong phòng trọ. Trước khi chết, cô còn nhắn tin dặn nhân viên phải chăm chỉ làm việc.

Liên quan đến vụ việc cô gái treo cổ tự tử trong phòng trọ trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về quê mai táng. Phía Công an quận Cầu Giấy vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Cô gái xinh đẹp treo cổ tự tử trong nhà trọ: Hé lộ tin nhắn cuối cùng trước khi chết - Ảnh 1
Hàng xóm kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Được biết, nạn nhân sinh năm 1990, quê ở Hà Nam, có ngoại hình cao ráo và xinh đẹp. Cô đã thuê phòng trọ ở đây rất lâu và hiện đang làm quản lý của một tiệm cắt tóc, gội đầu ở đường Nguyễn Khanh. Vào ngày xảy ra sự việc, một người sống gần phòng trọ cho biết có nghe tiếng cô gái và người yêu cãi vã tuy nhiên không quá nghiêm trọng.

Anh H., làm nghề sửa xe gần phòng trọ nạn nhân kể rằng cách đây không lâu, cô gái có hỏi anh việc mua lại chiếc xe Vespa cũ để tặng mẹ trước khi lấy chồng. Tuy nhiên, dự định chưa được thực hiện thì cô đã ra đi mãi mãi.

Cô gái xinh đẹp treo cổ tự tử trong nhà trọ: Hé lộ tin nhắn cuối cùng trước khi chết - Ảnh 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trước khi tự tử, cô gái còn nhắn tin căn dặn nhân viên của mình cố gắng quản lý và làm việc chăm chỉ. Kể từ khi xảy ra sự việc, những người sống chung dãy trọ với nạn nhân lần lượt chuyển đi nơi khác.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 12 giờ ngày 18/4, chủ nhà trọ phát hiện cô gái trẻ treo cổ tự tử trong phòng. Ngay lập tức người này hô hoán và báo cho cơ quan công an.

Vụ cô gái trẻ treo cổ tử vong tại phòng trọ: Buổi sáng có cãi nhau với chồng sắp cưới

Vụ cô gái trẻ treo cổ tử vong tại phòng trọ: Buổi sáng có cãi nhau với chồng sắp cưới

Hàng xóm nơi cô gái tử vong tại phòng trọ cho biết, sáng họ vẫn gặp cô gái và chồng sắp cưới đi với nhau nhưng 2 người đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.

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