Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học

Xã hội 07/05/2018 16:28

Biết mình mắc bệnh ung thư nặng chỉ sống được một năm, người cha quyết định tự tử để các con không phải chịu khổ cực. Số tiền mà ông tích cóp được nhất quyết không dùng để chữa bệnh mà để dành cho hai cô con gái ăn học.

Dù đã nhiều ngày trôi qua, hai chị em Hiền vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của người cha yêu thương.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, em Ngô Vũ Như Hiền (sinh năm 1998, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) kể: “Ngày 26/4, em phát hiện ba nằm bất tỉnh giữa nền nhà, lúc mọi người đưa đi cấp cứu thì ba đã tử vong”.

Theo bức thư tuyệt mệnh ông Ngô Ngật Cường (sinh năm 1970) để lại và hồ sơ bệnh án, ông mắc bệnh ung thư dạ dày. Gần một năm trở lại đây, ông thường xuyên bị cảm, nôn.

Những lúc thấy cha không khỏe, Hiền hỏi thăm thì ông Cường nói mình chỉ bị cảm, nằm nghỉ chút sẽ khỏe lại. Không ai ngờ sau đó ông lại chọn cách tự kết liễu đời mình để các con bớt gánh nặng.

Trước khi chết, ông Cường viết một bức thư để lại cho Hiền và Hân.

Trong thư ông viết: “Hiền, Hân hai đứa con của ba, khi hai chị em con đọc được những dòng chữ này thì ba đã không còn trên cõi đời này nữa.

Đáng lẽ ra, ba phải lo cho hai chị em con trong suốt phần đời còn lại của ba. Nhưng mà ba đã bị ung thư rồi con ơi. Ba biết căn bệnh của ba chữa không được nữa. Nếu chữa được thì chỉ sống trong một năm nên ba không còn lối thoát nào hết.

Nên ba phải uống thuốc để kết liễu cuộc đời ba càng sớm càng tốt. Ba sợ để lâu rồi phải nhập viện tốn kém nhiều mà không cứu sống được. Nên chẳng thà hai chị em đau đớn một lần rồi cũng qua, chứ không ba nhập viện nằm tháng này qua tháng khác mang nợ.

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học - Ảnh 1Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học - Ảnh 2Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học - Ảnh 3

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học - Ảnh 4
Bức tâm thư ông Cường để lại cho hai con - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai con cũng đau lòng mà ba cũng chịu không nổi khi thấy cảnh ấy nên ba quyết định tự giải thoát cho ba. Mong hai con thông cảm cho ba nghe”.

Sau đó, ông Cường còn dặn con gái lớn của mình, khi làm xong tuần 7 ngày cho ông thì phải quay lại Đà Nẵng học lại. Trước khi quyết định tự tử, người cha tội nghiệp luôn dặn dò Hiền phải cố gắng chăm sóc em và học hành thật tốt.

"Còn lại hai chị em, con phải yêu thương em nghe con. Vì em con 5 tuổi đã mất má, 13 tuổi đã mất ba nên con phải thương em nghe con. Hân nè, nghe lời ba cố gắng học hành nha con. Còn lại 8 triệu mấy ba bỏ trong heo đất của Hân, nói để con biết chừng nghe Hiền”.

Những lời tâm sự của người cha khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Cường vô cùng khó khăn. Vợ chồng ông sau khi kết hôn sinh được hai người con là Hiền và Ngô Vũ Ngọc Hân (sinh năm 2005). Khi Hân được 5 tuổi, trong lúc hai vợ chồng ông Cường lên núi làm rẫy thì gặp mưa to. Trên đường về nhà, khi ông Cường vừa đặt chân sang bên này thì bên kia sông vợ ông bị một mảnh núi đè tử vong.

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học - Ảnh 5
Sợ hai con lo lắng, người cha nghèo luôn cố giấu đi bệnh tật của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kể từ đó đến nay, ông một mình nuôi hai con ăn học. Hiện Hiền đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng còn Hân đang học lớp 7.

Trò chuyện với chúng tôi, Hiền không kiềm chế được cảm xúc. Em vừa khóc nức nở vừa kể, dù nghèo khó nhưng cha em luôn dành những thứ tốt đẹp cho hai đứa con gái. Ông cũng luôn động viên, khuyên con cố gắng học hành để có một tương lai tươi sáng.

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học - Ảnh 6
Giờ đây, chỉ còn Hiền và Hân nương tựa vào nhau  - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ với chúng tôi về ước muốn hiện tại, Hiền nói em chỉ mong bà nội sẽ mạnh khỏe, em gái học hành đến nơi đến chốn như lời cha dặn. Nhưng với khả năng của một cô gái chỉ vừa tròn 20 tuổi, chưa từng tiếp xúc với xã hội xô bồ ngoài kia thì làm sao em có thể chở che em gái mình qua những ngày giông bão. Chính vì vậy, chị em Hiền hiện đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng mạng và các mạnh thường quân.

 

 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Em Ngô Vũ Như Hiền, điện thoại 0162.784.7936

Rơi nước mắt bức tâm thư đứa con nhỏ gửi bố: ‘Con biết rằng không một ai muốn con có mặt trên đời này cả’

Rơi nước mắt bức tâm thư đứa con nhỏ gửi bố: ‘Con biết rằng không một ai muốn con có mặt trên đời này cả’

“Con luôn bị ám ảnh vì ông nội đánh, đập đầu mẹ vào bờ tường, túm tóc, kéo mặt mẹ ra phía sau. Lúc mẹ ngã xuống đất ông vẫn dùng chân đạp vào đầu, vào mặt. Lúc đấy bà nội nhìn thấy mẹ đau, bà không cản ông, cũng không đỡ mẹ dậy mà còn chửi” là lời tâm sự mà đứa con nhỏ gửi đến bố của mình.

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Từ khóa:   cha ung thư tự tử câu chuyện thương tâm

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