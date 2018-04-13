Tâm thư 'gây bão' của một Facebooker gửi chủ xe ô tô và 2 nữ sinh trong vụ tài xế bẻ lái cứu người

Xã hội 13/04/2018 15:58

Mới đây, thông tin chủ xe ô tô 7 chỗ chuyển hồ sơ lên công an khiến tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh có thể bị truy tố hình sự làm cho cộng đồng mạng tiếp tục "dậy sóng".

Bức xúc trước việc người tốt phải đối mặt với nguy cơ bị pháp luật trừng trị, Facebooker H.N.C đã viết tâm thư gửi chủ xe ô tô 7 chỗ và hai nữ sinh được cứu trong vụ tai nạn. Bài viết của anh đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Tâm thư 'gây bão' của một Facebooker gửi chủ xe ô tô và 2 nữ sinh trong vụ tài xế bẻ lái cứu người - Ảnh 1
Anh Tiến có nguy cơ bị truy tố sau khi chủ xe ô tô gửi hồ sơ đến cơ quan công an nhờ can thiệp - Ảnh: Internet

Trong bức tâm thư gửi chủ chiếc xe Toyota Innova bị hỏng, N.C đặt câu hỏi rằng tại sao người này lại có ý định đưa sự việc ra cho pháp luật xử lý?  Anh thông cảm, thấu hiểu cho chủ nhân chiếc xe bởi đó là mồ hôi, nước mắt làm ra. Vì vậy khi chiếc xe bị hư hỏng thì xót của là việc đương nhiên. Thế nhưng anh cho rằng làm người phải biết khoan dung, thông cảm, đặc biệt trong trường hợp của anh Tiến là vì muốn cứu người.

Tâm thư 'gây bão' của một Facebooker gửi chủ xe ô tô và 2 nữ sinh trong vụ tài xế bẻ lái cứu người - Ảnh 2

Tâm thư 'gây bão' của một Facebooker gửi chủ xe ô tô và 2 nữ sinh trong vụ tài xế bẻ lái cứu người - Ảnh 3
Tâm thư N.C gửi cho chủ chiếc xe ô tô 7 chỗ - Ảnh chụp màn hình

Cuối thư, anh tin rằng sự khoan hồng của pháp luật, tình người của cộng đồng sẽ không để anh Tiến phải chịu cảnh tù tội. N.C cũng hy vọng rằng gia đình cũng như chủ xe sẽ suy nghĩ lại một cách thấu đáo hơn.

Ngoài ra, N.C còn gửi tâm thư cho hai nữ sinh được anh Tiến cứu trong vụ tai nạn.

"Có bao giờ hai em nghĩ, nếu anh Tiến nhắm mắt đạp chân ga với trái tim lạnh và cái đầu nóng thì giờ mình sẽ thế nào chưa em? Nhưng đổi lại cuộc sống cho hai em, anh Tiến đã dùng trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Nhưng chưa, anh chưa thấy em và gia đình hỏi han về anh ấy. Có lẽ, anh tin rằng, em đang che giấu cảm xúc của mình, gia đình em đang che giấu với cộng đồng, với xã hội bằng sự im lặng.

Nhưng em ơi, đôi khi, anh chỉ nói là đôi khi, sự im lặng có thể là liều thuốc cho người khác. Nhưng nó lại là liều thuốc độc cho chính hai em, anh tạm gọi là người chưa đủ lớn để suy nghĩ. Anh tin em đã đến trường, đã được giáo viên dạy cho hai chữ cảm ơn với người có ơn với mình.

Tâm thư 'gây bão' của một Facebooker gửi chủ xe ô tô và 2 nữ sinh trong vụ tài xế bẻ lái cứu người - Ảnh 4
Bài viết khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ, anh Tiến không cần em và gia đình em cảm ơn, nhưng anh muốn nói với hai em, chính bản thân các em đang cần hai từ cảm ơn, đúng hơn là từ nợ đối với chính các em. Anh không trách các em, nhưng anh có thể xin phép được trách những người lớn hơn em. Bởi lẽ, có nợ nên trả. Gia đình và hai em đang nợ xã hội một lời xin lỗi, nợ anh Tiến một lời cảm ơn, và nợ bản thân mình một kiếp người.

Hi vọng, hai em sẽ nghe những gì anh nói, hi vọng bố mẹ hai em sẽ nghe những gì anh trình bày, và hi vọng, anh sẽ nhận được thông tin về hai em”.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bài viết của N.C đã gây bão cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều đồng ý và tán dương ý kiến của anh.

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Sau khi nhận được hơn 300 triệu từ doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và cộng đồng mạng, gia đình anh Đỗ Văn Tiến vẫn chưa thể hoàn thành việc đền bù cho chủ xe ô tô bị hư hỏng trong vụ tai nạn.

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