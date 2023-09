Tâm thư 'gây bão' của một Facebooker gửi chủ xe ô tô và 2 nữ sinh trong vụ tài xế bẻ lái cứu người

Ngoài ra, N.C còn gửi tâm thư cho hai nữ sinh được anh Tiến cứu trong vụ tai nạn.

"Có bao giờ hai em nghĩ, nếu anh Tiến nhắm mắt đạp chân ga với trái tim lạnh và cái đầu nóng thì giờ mình sẽ thế nào chưa em? Nhưng đổi lại cuộc sống cho hai em, anh Tiến đã dùng trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Nhưng chưa, anh chưa thấy em và gia đình hỏi han về anh ấy. Có lẽ, anh tin rằng, em đang che giấu cảm xúc của mình, gia đình em đang che giấu với cộng đồng, với xã hội bằng sự im lặng.

Nhưng em ơi, đôi khi, anh chỉ nói là đôi khi, sự im lặng có thể là liều thuốc cho người khác. Nhưng nó lại là liều thuốc độc cho chính hai em, anh tạm gọi là người chưa đủ lớn để suy nghĩ. Anh tin em đã đến trường, đã được giáo viên dạy cho hai chữ cảm ơn với người có ơn với mình.

Bài viết khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ, anh Tiến không cần em và gia đình em cảm ơn, nhưng anh muốn nói với hai em, chính bản thân các em đang cần hai từ cảm ơn, đúng hơn là từ nợ đối với chính các em. Anh không trách các em, nhưng anh có thể xin phép được trách những người lớn hơn em. Bởi lẽ, có nợ nên trả. Gia đình và hai em đang nợ xã hội một lời xin lỗi, nợ anh Tiến một lời cảm ơn, và nợ bản thân mình một kiếp người.

Hi vọng, hai em sẽ nghe những gì anh nói, hi vọng bố mẹ hai em sẽ nghe những gì anh trình bày, và hi vọng, anh sẽ nhận được thông tin về hai em”.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bài viết của N.C đã gây bão cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều đồng ý và tán dương ý kiến của anh.