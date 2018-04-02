Nóng: Xuất hiện đại gia sẵn sàng đền thay 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh

Xã hội 02/04/2018 22:17

Thương xót hoàn cảnh của anh tài xế đang đứng trước nguy cơ bị bắt đền 240 triệu và giữ bằng lái vì bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, vị đại gia này đã lên tiếng xin đền thay và hứa sẽ trả lương cho đến khi anh lấy lại được bằng lái.

Nhiều ngày qua, sự việc tài xế Đỗ Văn Tiến vì bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh khiến anh đứng trước nguy cơ đền bù 240 triệu và bị giữ bằng lái khiến cộng đồng mạng xôn xao. Rất nhiều người lên tiếng kêu gọi mọi người đóng góp để giúp đỡ cho anh Tiến. 

Mới đây, chủ nhân tài khoản Facebook Nguyễn Hoài Nam đã lên tiếng xin được trả thay số tiền đó và hứa sẽ trả lương cho anh mỗi tháng nếu chẳng may bị giữ bằng lái.

Nóng: Xuất hiện đại gia sẵn sàng đền thay 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh - Ảnh 1
Bài viết trên trang cá nhân của anh Nam - Ảnh chụp màn hình

Anh Nguyễn Hoài Nam viết: “Nếu anh lái xe bẻ lái cứu 2 cô gái đi xe máy bị đền 240 triệu và giam bằng lái. Tôi xin nộp thay số tiền trên và trả lương cho ảnh tới khi trả lại bằng.

Tôi chỉ muốn nói: ‘Cảm ơn anh, và phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu 2 mạng người.

Các anh lái xe, hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh’.

Các bạn Facebook có thể giúp tôi liên lạc.

* Loại trừ những lỗi khác của anh nếu có như: có cồn, bằng, giấy tờ xe hay tốc độ không hợp luật..”

Trước tấm lòng đáng quý của anh, cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích và không tiếc lời khen ngợi.

Nóng: Xuất hiện đại gia sẵn sàng đền thay 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh - Ảnh 2
MC Phan Anh và cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng hào hiệp của anh Nam - Ảnh chụp màn hình

 “Anh ơi, cám ơn anh nhiều lắm. Anh gặp và gửi trực tiếp cho anh ấy, đừng gửi vào bất kì tài khoản nào anh nhé, thời buổi bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều anh ạ. Một lần nữa em chân thành cám ơn anh”, V.H gửi lời cảm ơn cũng như nhắc nhở anh cẩn thận kẻo bị người khác lợi dụng.

“Ngưỡng mộ, một việc làm thật ý nghĩa, cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn”, D.C ca ngợi hành động đẹp, đầy ý nghĩa của anh Nam.

Được biết anh Nguyễn Hoài Nam hiện đang là CEO Berjaya Việt Nam (một chi nhánh của Tập đoàn Berjaya – Malaysia). Anh cũng là chồng của Hoa khôi Thể thao năm 1995 Nguyễn Thu Hương.

Nóng: Xuất hiện đại gia sẵn sàng đền thay 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh - Ảnh 3
Không chỉ là người đàn ông thành đạt, anh Nguyễn Hoài Nam còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ con - Ảnh: Internet
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