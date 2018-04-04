Chồng được quyên tặng hơn 300 triệu, vợ tài xế bẻ lái cứu hai nữ sinh tuyên bố bất ngờ

Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền vợ chồng tài xế bẻ lái cứu sống hai nữ sinh nhận được từ doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và cộng đồng đã lên đến hơn 300 triệu đồng. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình này, người vợ đã có phát biểu khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin từ chị Nông Thị Cúc (vợ tài xế Đỗ Văn Tiến), hiện số tiền vợ chồng chị nhận được đã lên đến 310 triệu đồng, trong khi số tiền dự tính phải bồi thường chỉ khoảng 240 triệu đồng. Vì vậy, chị mong mọi người đừng gửi thêm tiền ủng hộ cho gia đình. Thay vào đó, chị hy vọng số tiền này sẽ đến tay những mảnh đời khó khăn hơn. Vợ chồng anh Tiến nhận được hơn 300 triệu đồng tính đến nay - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, chị cũng gửi lời cám ơn đến cộng đồng vì đã giang tay giúp đỡ gia đình khi gặp khó khăn.

Cũng trong sáng nay, sau gần một ngày chuyển qua tài khoản chị Nông Thị Cúc 240 triệu đồng để giúp đỡ anh Tiến như lời hứa trước đó, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam (Tập đoàn Berjaya, Malaysia) đã nhắn nhủ trên trang cá nhân, mong cộng đồng mạng đừng tiếp tục gửi tiền cho anh. Cụ thể, anh Nam viết: Chia sẻ của anh Nam trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình “Hôm nay, tài khoản của tôi (có lẽ do hôm qua do tôi đăng ủy nhiệm chi lên) tăng 120 triệu. Một người bạn xin giấu tên gọi cho tôi và muốn chia sẻ niềm vui và trách nhiệm cùng tôi.

Tôi thấy mình không có quyền sử dụng số tiền này, nên đã liên hệ anh Đức, giúp tôi trao cho cho những hoàn cảnh khó khăn. Tôi xin cảm ơn và thông báo cụ thể khi số tiền được trao. Nhưng tôi cũng xin mọi người đừng gửi cho tôi nữa, vì tôi không thể làm tốt công tác xã hội và thiện nguyện khi còn nhiều công việc của công ty và gia đình. Qua đây tôi cũng xin cảm ơn và đón nhận một cách chân thành nhất những lời khen và động viên của mọi người và mong sự việc vừa qua được khép lại hôm nay. Tôi cảm thấy hạnh phúc và sống trách nhiệm hơn. Trân trọng”. Như lời hứa trước đó, anh Nam đã gửi 240 triệu cho vợ chồng tài xế Đỗ Văn Tiến - Ảnh: Facebook Như thông tin đã đưa trước đó, chiều tối 2/4, anh Nam tuyên bố sẽ trả thay người tài xế bẻ lái cứu hai nữ sinh 240 triệu đồng và trả lương cho anh mỗi tháng nếu anh bị giữ bằng lái.

Nóng: Xuất hiện đại gia sẵn sàng đền thay 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh Thương xót hoàn cảnh của anh tài xế đang đứng trước nguy cơ bị bắt đền 240 triệu và giữ bằng lái vì bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, vị đại gia này đã lên tiếng xin đền thay và hứa sẽ trả lương cho đến khi anh lấy lại được bằng lái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-duoc-quyen-tang-hon-300-trieu-vo-tai-xe-be-lai-cuu-hai-nu-sinh-tuyen-bo-bat-ngo-277562.html