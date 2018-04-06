Vụ bẻ lái cứu 2 nữ sinh: Tình tiết bất ngờ khiến tài xế chưa thể đền bù 240 triệu cho chủ xe ô tô bị hỏng

Sau khi nhận được hơn 300 triệu từ doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và cộng đồng mạng, gia đình anh Đỗ Văn Tiến vẫn chưa thể hoàn thành việc đền bù cho chủ xe ô tô bị hư hỏng trong vụ tai nạn.

Chiều nay (6/4) tài xế Đỗ Văn Tiến (trú tại xã Kỳ Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) - người bẻ lái cứu hai nữ sinh ngã giữa đường vào ngày 29/3 - cho biết gia đình anh vẫn chưa gặp được chủ ô tô bị hư hỏng trong vụ tai nạn để đền bù. Vợ chồng anh Tiến vẫn chưa liên hệ được với chủ chiếc ô tô con để đền bù - Ảnh: Internet Theo đó, gia đình anh Tiến và chủ xe có hẹn vào ngày 4/4 để bàn về việc đền bù thiệt hại tuy nhiên người này không đến gặp. Sau đó, chủ xe có trao đổi qua điện thoại với anh Tiến, nói rằng sẽ nhờ các cơ quan chức năng kiểm định việc sửa chữa chiếc ô tô.

Vào ngày 5/4, anh Tiến cũng đã làm việc với cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên để có thể sớm giải quyết sự việc. Anh Tiến còn cho biết thêm, cách đây không lâu người chủ của chiếc ô tô này từng thuyết phục anh chấp nhận mức báo giá là 240 triệu đồng, sau khi hoàn tất anh sẽ được nhận lại 50 triệu đồng. Tuy nhiên mới đây người chủ xe này đã rút lời hứa gửi lại 50 triệu đồng như đã nói trước đó.

Hình ảnh chiếc ô tô bị hỏng nặng trong vụ tai nạn - Ảnh: Internet Tính đến ngày 4/4, vợ chồng anh Tiến đã nhận được hơn 300 triệu đồng ủng hộ từ doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và cộng đồng mạng. Về khoản tiền này, anh Tiến dự định sau khi trừ đi toàn bộ chi phí đền bù, số tiền còn lại anh sẽ chuyển hết làm từ thiện. Anh mong muốn những khoản tiền này sẽ đến được với những mảnh đời kém may mắn, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Như thông tin trước đó đã đưa, trưa 29/3, trong lúc lái xe tải chở 7 khối đá lưu thông đến khu vực xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) với tốc độ khoảng 30km/h thì tài xế Đỗ Văn Tiến bất ngờ nhìn thấy 2 cô gái ngã xe trên làn đường dành cho ô tô, ngay trước đầu xe của mình. Để cứu hai cô gái này, anh Tiến đã nhanh chóng bẻ lái hết cỡ để xe chạy theo hướng khác. Điều này khiến cho chiếc xe tải bị lật nghiêng, va chạm với hai ô tô đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Tiến bị thương nặng và làm hỏng hai chiếc ô tô. Mặc dù cứu được hai mạng người nhưng gia đình anh Tiến lại gặp khó khăn khi phải đền bù số tiền lên đến 240 triệu đồng để sửa chữa chiếc ô tô con bị hư hỏng. Cảm phục hành động hào hiệp này, nhiều mạnh thường quân đã gom tiền giúp đỡ gia đình anh Tiến đền bù thiệt hại.

Chồng được quyên tặng hơn 300 triệu, vợ tài xế bẻ lái cứu hai nữ sinh tuyên bố bất ngờ Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền vợ chồng tài xế bẻ lái cứu sống hai nữ sinh nhận được từ doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và cộng đồng đã lên đến hơn 300 triệu đồng. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình này, người vợ đã có phát biểu khiến nhiều người bất ngờ.

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