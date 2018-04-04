Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng

Hậu trường 04/04/2018 10:57

Nhiều sao Việt xúc động khi hay tin doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã chuyển khoản 240 triệu đồng vào tài khoản vợ chồng tài xế Đỗ Văn Tiến.

Thời gian qua, người dân khắp cả nước vô cùng xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của tài xế Đỗ Văn Tiến - người đã bẻ lái cứu sống hai nữ sinh ngã ra đường cách đây ít ngày. Tuy nhiên, quyết định liều lĩnh này khiến anh đứng trước nguy cơ phải đền bù 240 triệu đồng cho hai chủ xe ô tô bị thiệt hại.

Trong khi ai nấy đều lo lắng cho người tài xế tốt bụng thì doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - chồng hoa khôi Thu Hương bất ngờ lên tiếng đền thay cho anh Đỗ Văn Tiến. Nói là làm, trong buổi chiều cùng ngày, nam doanh nhân đã đến ngân hàng và chuyển khoản 240 triệu đồng vào tài khoản vợ anh tài xế là chị Nông Thị Cúc.

Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 1
Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam thông báo đã chuyển khoản cho tài xế Đỗ Văn Tiến - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh sau đó đã thay mặt doanh nhân Nguyễn Hoài Nam trao giấy ủy nhiệm chi đến tay tài xế Đỗ Văn Tiến. Nam MC tiết lộ rằng chồng Hoa khôi Thu Hương còn sẵn sàng chi trả 10 triệu đồng mỗi tháng lương cho đến khi người tài xế nhận được bằng lái.

"Nuôi dưỡng và nhân rộng điều tử tế cho những tấm lòng cao cả. Anh Nguyễn Hoài Nam đã tặng 240 triệu cho anh lái xe Đỗ Văn Tiến. Nãy trên Chào Buổi tối hết thời lượng mình chưa kịp chia sẻ anh Nam cũng gửi tặng anh Tiến 10 triệu tiền lương/ 1 tháng cho đến khi anh nhận được bằng lái để đi làm.

Còn anh Tiến cũng cho biết chỉ dùng số tiền này để chi trả chi phí, phần còn lại anh sẽ tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn! Cuộc lời hãy tin vào những điều tốt đẹp" - MC Phan Anh viết trên trang cá nhân.

Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 2
MC Phan Anh xúc động khi thay anh Nguyễn Hoài Nam trao phiếu ủy nhiệm chi cho anh Đỗ Văn Tiến - Ảnh: FBNV

Trước thông tin này, rất nhiều sao Việt như Pha Lê, Lê Hiếu, Xuân Lan, ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Vi Thảo... đã bày tỏ sự cảm kích đến doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Ai nấy đều xúc động và mong việc tốt sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều người.

Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 3
Ca sĩ Pha Lê cảm kích hành động đẹp của chồng hoa khôi Thu Hương - Ảnh: FBNV
Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 4
Nhiều sao Việt thả tim cho doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh: FBNV
Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 5
Ca sĩ Thảo Vi cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 6
Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 7
Hay tin anh Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng, loạt sao Việt lập tức lên tiếng - Ảnh 8
Không chỉ sao Việt, nhiều bạn bè của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Hay tin chồng hứa đền 240 triệu thay tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, Hoa khôi Thu Hương có phản ứng bất ngờ

Hay tin chồng hứa đền 240 triệu thay tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, Hoa khôi Thu Hương có phản ứng bất ngờ

Hoa khôi Thu Hương xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của chồng. Cô gửi lời cảm ơn khi anh chịu ra mặt giúp đỡ tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh.

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