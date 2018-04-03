Hay tin chồng hứa đền 240 triệu thay tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, Hoa khôi Thu Hương có phản ứng bất ngờ

Hậu trường 03/04/2018 11:06

Hoa khôi Thu Hương xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của chồng. Cô gửi lời cảm ơn khi anh chịu ra mặt giúp đỡ tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh.

Thời gian qua, thông tin tài xế Đỗ Văn Tiến bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh ngã ra đường nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, nghĩa cử cao đẹp này khiến anh đứng trước nguy cơ phải đền bù 240 triệu đồng cho chủ 2 chiếc xe bị thiệt hại trong vụ tai nạn trên.

Trước thông tin này, không ít cư dân mạng và người nổi tiếng cố gắng tìm cách giúp đỡ người tài xế tốt bụng. Mới đây, một doanh nhân có tên Nguyễn Hoài Nam hứa sẽ chi 240 triệu đồng để đền thay cho anh Đỗ Văn Tiến.

Hay tin chồng hứa đền 240 triệu thay tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, Hoa khôi Thu Hương có phản ứng bất ngờ - Ảnh 1
Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam nhờ cộng đồng mạng liên lạc với tài xế Đỗ Văn Tiến để giúp đỡ - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, người này viết:

“Nếu anh lái xe bẻ lái cứu 2 cô gái đi xe máy bị đền 240 triệu và giam bằng lái. Tôi xin nộp thay số tiền trên và trả lương cho ảnh tới khi trả lại bằng. Tôi chỉ muốn nói "Cảm ơn anh và phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu 2 mạng người. Các anh lái xe, hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh“.

Các bạn FB có thể giúp tôi liên lạc.

* Loại trừ những lỗi khác của anh nếu có, như có cồn, bằng, giấy tờ xe hay tốc độ không hợp luật".

Qua tìm hiểu, được biết "mạnh thường quân" trên chính là chồng người đẹp Thu Hương - Hoa khôi Thể thao năm 1995, Á hậu 2 Quý bà Thế giới năm 2011. Sau khi biết tin ông xã muốn giúp đỡ tài xế tốt bụng, hoa khôi Thu Hương vô cùng hạnh phúc. Cô gửi lời cảm ơn đến chồng với đầy niềm tự hào: "Làm người tốt thật thích bởi lòng hoan hỉ vô cùng phải không anh Nguyễn Hoài Nam. Cảm ơn anh vì một hành động tuyệt vời", người đẹp viết.

Hay tin chồng hứa đền 240 triệu thay tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, Hoa khôi Thu Hương có phản ứng bất ngờ - Ảnh 2
Hoa khôi Thu Hương xúc động trước việc làm của chồng - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ của Hoa khôi Thu Hương, nhiều người cảm kích trước tấm lòng lương thiện của hai vợ chồng. Ai cũng mong xã hội sẽ có thêm nhiều người tốt giống như tài xê Đỗ Văn Tiến và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. 

Hay tin chồng hứa đền 240 triệu thay tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, Hoa khôi Thu Hương có phản ứng bất ngờ - Ảnh 3
Chồng Hoa khôi Thu Hương là một doanh nhân thành đạt được nhiều người kính trọng. Anh là chủ sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ cùng siêu xe đắt tiền - Ảnh: Internet
Nóng: Xuất hiện đại gia sẵn sàng đền thay 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh

Nóng: Xuất hiện đại gia sẵn sàng đền thay 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh

Thương xót hoàn cảnh của anh tài xế đang đứng trước nguy cơ bị bắt đền 240 triệu và giữ bằng lái vì bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, vị đại gia này đã lên tiếng xin đền thay và hứa sẽ trả lương cho đến khi anh lấy lại được bằng lái.

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