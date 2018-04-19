Rơi nước mắt bức tâm thư đứa con nhỏ gửi bố: ‘Con biết rằng không một ai muốn con có mặt trên đời này cả’

Xã hội 19/04/2018 11:02

“Con luôn bị ám ảnh vì ông nội đánh, đập đầu mẹ vào bờ tường, túm tóc, kéo mặt mẹ ra phía sau. Lúc mẹ ngã xuống đất ông vẫn dùng chân đạp vào đầu, vào mặt. Lúc đấy bà nội nhìn thấy mẹ đau, bà không cản ông, cũng không đỡ mẹ dậy mà còn chửi” là lời tâm sự mà đứa con nhỏ gửi đến bố của mình.

Mới đây, trong một nhón kín dành cho chị em phụ nữ, một Facebooker có tên N.T.H đã chia sẻ hình ảnh bức thư được cho là của một đứa bé gửi cha mình.

Trong bức thư, đứa trẻ này kể về cảnh ông nội bạo hành mẹ mà em phải chứng kiến. Em cho rằng những nỗi đau mà mẹ em đang chịu đựng là vì em mà ra. Em viết:

“Bố kính yêu!

Con muốn được nói chuyện với bố, nhưng vì bố bận nên con viết thư cho bố. Con nghĩ rằng con có rất nhiều điều muốn nói với bố nhưng con không thể viết được vì con đang rất đau đầu.

Bố ơi, con rất yêu bố mẹ và em Chi, con yêu cả ông bà nội và ông bà ngoại nữa. Con đã cố gắng học giỏi, ngoan và chăm sóc em Chi. Nhưng con không thể cố gắng được nữa vì con rất đau đầu.

Bố ơi! Tất cả mọi chuyện là vì con nên mẹ mới khổ như vậy. Nếu không vì con thì mẹ đã không phải lấy bố, thì mẹ đã không phải khổ như vậy. Con biết rằng không ai muốn con có mặt trên đời này cả, nên con không có được tình yêu từ mọi người. Kể cả bố, bố không yêu con như bố của các bạn.

Rơi nước mắt bức tâm thư đứa con nhỏ gửi bố: ‘Con biết rằng không một ai muốn con có mặt trên đời này cả’ - Ảnh 1
Bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Con ước gì được bố đưa đón đi học hằng ngày, nhìn các bạn được bố đón hết giờ học, con nhớ bố lắm con chỉ biết khóc thôi. Đêm con không ngủ được vì nghĩ đến mẹ và nhớ bố. Vì con mà mẹ phải khổ, vì con mà ông nội đánh mẹ. Con luôn bị ám ảnh vì ông nội đánh mẹ, đập đầu mẹ vào bờ tường, túm tóc mẹ, kéo mặt mẹ ra phía sau. Lúc mẹ ngã xuống đất ông vẫn dùng chân đạp vào đầu, vào mặt mẹ. Lúc đấy bà nội nhìn thấy mẹ đau, bà không cản ông, bà cũng không đỡ mẹ dậy mà còn chửi mẹ. Con sợ ông bà lắm bố ạ nên con không thể về ở cùng ông bà được.

Đã nhiều lần mẹ muốn cho ông xe ôm chở con về thăm ông bà. Nhưng con sợ, lần trước bố chở con về quê bà nội nói chuyện với con ở bên trong: ‘Mẹ là con chó, bên ông bà ngoại là một lũ rắn độc hút hết máu nhà ông bà nội’.

Bố ơi! Con mệt quá

Rơi nước mắt bức tâm thư đứa con nhỏ gửi bố: ‘Con biết rằng không một ai muốn con có mặt trên đời này cả’ - Ảnh 2
Bức tâm thư của đứa trẻ khiến nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

 Bà nội có thương con không?

Bà nội có thương bố không? Thương mẹ không? Sao bà lại quét rác hất vào mặt mẹ để mẹ ngồi khóc không dám cãi bà? Con nhớ khi ông nội cầm dao đuổi bà nội và hất mâm cơm ra sân khiến bà nội khóc. Mẹ thương bà nội nhảy vào đỡ dao cho bà. Buổi tối khuya, bà nội bị ông nội đánh không cho bà nội vào nhà. Bà nội phải sang nhà bà Thủy ngủ, bà nội gọi điện cho mẹ bảo đưa tiền về cho bà nội vay và mua thuốc bổ cho bà.

Sáng hôm sau ông xe ôm chở mẹ và con về, mẹ rút tiền ở máy rút tiền và đưa cho bà nội. Mẹ thương bà lắm, mẹ còn ôm bà nội khóc ở trong bếp, mẹ còn quỳ xuống xin ông nội cho bà nội vào nhà.

Bố ơi sao nhà mình khổ thế. Con không muốn sống nữa, bạn nào cũng hỏi ‘bố con đâu?’.

Con thấy mẹ không ngủ được, mẹ uống thuốc xong thì ngủ. Bố ơi, con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Con lấy thuốc của mẹ để uống. Con không muốn ở nhà nữa”.

Sau khi bức thư được chia sẻ, nhiều chị em phụ nữ tỏ ra vô cùng bức xúc trước những hành động của người ông được nhắc đến trong bức thư. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra vô cùng lo lắng cho đứa trẻ vì cuối thư em có nói đã lấy thuốc ngủ của mẹ để uống.

Rơi nước mắt bức tâm thư đứa con nhỏ gửi bố: ‘Con biết rằng không một ai muốn con có mặt trên đời này cả’ - Ảnh 3
Cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc với người bố trong câu chuyện - Ảnh: Internet

“Cảm thấy xót xa. Chua cay cho số phận đàn bà cho những đứa trẻ sinh ra không có được tình yêu thật sự”, P.L thương cảm.

“Nhà chồng chị này đáng sợ quá. Còn cầm dao đuổi nhau mà mẹ chồng chị ấy hay thật, chị ấy đỡ cho rồi còn không biết thương con dâu còn chửi quá đáng như thế. Chị vẫn ở được, em phục sát đất”, K.H bình luận.

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Là một giáo viên đã nghỉ hưu, bạn đọc Đinh Văn Thiện thông qua chuyên mục 'Bạn đọc làm báo' gởi tâm thư này đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu.

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Từ khóa:   tâm thư gửi bố bạo lực gia đình

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