Tâm thư 'gây bão' của anh lính cứu hỏa gửi bạn sau vụ cháy chung cư Carina

Với lời văn hài hước, dễ gần bức tâm thư nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội:

1. Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi, hoặc đen đủi do sự cố thiết bị điện => nhớ tắt các thiết bị tiêu thụ điện, cắt điện (cúp cầu dao) khi đi ra khỏi nhà. Đồ điện, dây điện cũ hỏng, không chắp nối nữa, vứt cmn đi, nguy cơ cháy từ đấy mà ra cả!