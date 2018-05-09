Sau nhiều lần níu kéo bất thành , ông Linh đã ra tay giết vợ ngay trước khi ra tòa ly dị hai ngày.

Sáng nay (9/5), ông Vũ Văn Hiển, Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối qua tại nhà của ông Hoàng Văn Tám (số 3, ngõ 371, khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả).

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng trong đêm - Ảnh: Internet

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Loan (sinh năm 1971, con gái ông Tám). Thủ phạm được xác định là đối tượng Hoàng Văn Linh (chồng của bà Loan).

Đối tượng Linh chỉ mới ra tù cách đây không lâu. Từ đó đến nay, giữa bà Loan và ông Linh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, vì vậy bà Loan muốn ly hôn nhưng Linh không đồng ý. Nhiều lần Linh dọa sẽ giết chết bà Loan nếu vẫn kiên quyết muốn ly hôn.

Để tránh bị hành hung và đe dọa, bà Loan quyết định dọn về nhà cha mình sinh sống. Không cam tâm ly hôn, tối hôm qua đối tượng Linh tìm đến nhà ông Tám để níu kéo nhưng bị bà Loan cự tuyệt. Ngay lúc đó, Linh dùng dao đâm giấu trong người đâm chết vợ. Sau đó, ông ta tự đâm vào bụng mình định tự tử nhưng không chết.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đối tượng Linh đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện Hoàng Văn Linh đang được điều trị tại bệnh viện Cọc 7, TP. Cẩm Phả.

Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Cụ ông 81 tuổi giết vợ, tạo hiện trường giả Đêm 7/5, một ông lão 81 tuổi ở thành phố Quảng Ngãi đã dùng cây gỗ đánh chết vợ, sau đó tạo hiện trường giả để trốn tránh tội lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ra-tay-giet-vo-roi-tu-tu-truoc-khi-ra-toa-ly-di-hai-ngay-282030.html