Chồng ra tay giết vợ rồi tự tử trước khi ra tòa ly dị hai ngày

Tin nóng 09/05/2018 17:11

Sau nhiều lần níu kéo bất thành , ông Linh đã ra tay giết vợ ngay trước khi ra tòa ly dị hai ngày.

Sáng nay (9/5), ông Vũ Văn Hiển, Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối qua tại nhà của ông Hoàng Văn Tám (số 3, ngõ 371, khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả).

Chồng ra tay giết vợ rồi tự tử trước khi ra tòa ly dị hai ngày - Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng trong đêm - Ảnh: Internet

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Loan (sinh năm 1971, con gái ông Tám). Thủ phạm được xác định là đối tượng Hoàng Văn Linh (chồng của bà Loan).

Đối tượng Linh chỉ mới ra tù cách đây không lâu. Từ đó đến nay, giữa bà Loan và ông Linh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, vì vậy bà Loan muốn ly hôn nhưng Linh không đồng ý. Nhiều lần Linh dọa sẽ giết chết bà Loan nếu vẫn kiên quyết muốn ly hôn.

Để tránh bị hành hung và đe dọa, bà Loan quyết định dọn về nhà cha mình sinh sống. Không cam tâm ly hôn, tối hôm qua đối tượng Linh tìm đến nhà ông Tám để níu kéo nhưng bị bà Loan cự tuyệt. Ngay lúc đó, Linh dùng dao đâm giấu trong người đâm chết vợ. Sau đó, ông ta tự đâm vào bụng mình định tự tử nhưng không chết.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đối tượng Linh đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện Hoàng Văn Linh đang được điều trị tại bệnh viện Cọc 7, TP. Cẩm Phả.

Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Cụ ông 81 tuổi giết vợ, tạo hiện trường giả

Cụ ông 81 tuổi giết vợ, tạo hiện trường giả

Đêm 7/5, một ông lão 81 tuổi ở thành phố Quảng Ngãi đã dùng cây gỗ đánh chết vợ, sau đó tạo hiện trường giả để trốn tránh tội lỗi.

Xem thêm
Từ khóa:   giết vợ giết người giết vợ rồi tự tử

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào