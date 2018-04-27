Sau khi ra tay giết vợ, người đàn ông họ Trương ung dung mang đầu nạn nhân đi nghênh ngang ngoài phố.

Nhiều ngày qua, dư luận Trung Quốc rúng động trước thông tin người đàn ông giết vợ, chặt đầu rồi mang đi “dạo phố”.

Theo Daily Mail, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 25/4 vừa qua tại làng Kangle (Hàng Châu, Trung Quốc). Theo đó, người đàn ông họ Trương (sinh năm 1987) sau khi cãi nhau với vợ đã ra tay giết người rồi mang đầu nạn nhân vứt vào thùng rác.

Hình ảnh người đàn ông này cầm theo chiếc túi đựng đầu nạn nhân đi ngoài phố bị một camera quan sát ghi lại - Ảnh: Daily Mail

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, anh ta đã đến đồn công an tự thú. Ngay sau đó, cảnh sát đã niêm phong khu vực gần hiện trường vụ án và tiến hành tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm phục vụ điều tra.

Những hình ảnh từ một camera giám sát ghi lại được hình ảnh nghi can bước ra khỏi tòa nhà, trên tay cầm theo một túi nilong được cho là đựng đầu của nạn nhân. Mặc dù lúc đó trên phố có đông người qua lại nhưng không ai phát hiện điều bất thường.

Được biết đa số người sống trong khu vực làng Kangle đều làm trong một nhà máy sản xuất quần áo. Vợ chồng nhà họ Trương cũng không ngoại lệ. Họ là những người lao động đến từ tỉnh Hà Bắc.

Một người hàng xóm đã kể với phóng viên địa phương rằng trước đó, ông ta nhìn thấy người này đi trên phố với đôi giày và quần áo dính đầy máu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát địa phương điều tra, làm rõ.

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