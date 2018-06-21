Trước khi vụ đánh ghen xảy ra, người dân địa phương đã nhiều lần bàn tán về việc nạn nhân có quan hệ tình ái với chồng người khác.
- Bị dàn cảnh đánh ghen để cướp, nam thanh niên phóng xe chạy mất, bỏ mặc người yêu bị đánh đập
- Vợ kéo người đánh ghen cắt tóc, lột đồ bồ nhí trần truồng giữa đường
Hôm nay (21/6), Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ đánh ghen giữa đường xảy tại địa bàn xã Đông Thọ, huyện Yên Phong hôm 16/6.
Nạn nhân là chị H. (32 tuổi, ở Phú Thọ) bị chị Lê Thị Nhung (39 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến) kéo người thân đến đánh ghen cắt tóc, lột quần áo giữa đường.
Theo ông Đỗ Bá Thăng - Trưởng Công an xã Đông Thọ (huyện Yên Phong), sau khi nhận tin báo về vụ việc, công an xã đã liên hệ với chị H. nhưng chị này đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú và tắt máy điện thoại.
Sáng 18/6, chị H. mở máy điện thoại nên công an xã đã liên lạc và mời lên cơ quan chức năng làm việc. Lúc này, cán bộ công an huyện Yên Phong đã trực tiếp lấy lời khai của bị hại.
Theo điều tra ban đầu, chị H. đã có chồng nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Người phụ nữ này làm công nhân ở khu công nghiệp, tạm trú tại xã Đông Thọ (huyện Yên Phong) đã được một thời gian.
Trước khi vụ đánh ghen xảy ra, người dân địa phương đã nhiều lần bàn tán về việc chị H. có quan hệ tình cảm với chồng của chị Lê Thị Nhung. Từng có lần Nhung đến tận nhà trọ của H. để "dằn mặt".
Theo Dân Việt, qua xác minh ban đầu của Công an huyện Yên Phong, chị H. và chồng Nhung đúng là có quan hệ tình ái. Sau đó chị H. có lời lẽ thách thức nên Nhung kéo người đến đánh ghen.
Lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến cho biết, Nhung và 3 người phụ nữ tham gia vụ đánh ghen là chị em trong gia đình. Cả 4 người đều là những phụ nữ bình thường, chưa từng vi phạm pháp luật, chỉ vì thiếu hiểu biết mới gây ra vụ việc đáng tiếc. Bản thân Nhung có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ.
Như đã đưa tin trước đó, sáng 18/6, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip đánh ghen xảy ra ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Theo hình ảnh trong clip, nhóm người đi đánh ghen kẻ giữ chân, kẻ giữ tay cô bồ nhí để người vợ cắt tóc và lột quần áo. Một số người dân đã vào can nhưng cũng không thể ngăn cản hành động hung hăng của nhóm phụ nữ này.
Tiếp đó, cô nhân tình bị lột quần, lôi ra giữa đường đánh "dằn mặt". Người vợ thì liên tục chửi bới gây náo loạn cả một góc đường. Cô bồ nhí không còn cách nào khác chỉ biết la hét xin tha.
Thấy sự việc ngày càng mất kiểm soát, hai người đàn ông tiến tới can ngăn, giữ chặt tay những người phụ nữ kia để cô gái chạy thoát.