Hôm nay (21/6), Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh ) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ đánh ghen giữa đường xảy tại địa bàn xã Đông Thọ, huyện Yên Phong hôm 16/6.

Theo ông Đỗ Bá Thăng - Trưởng Công an xã Đông Thọ (huyện Yên Phong), sau khi nhận tin báo về vụ việc, công an xã đã liên hệ với chị H. nhưng chị này đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú và tắt máy điện thoại.

Nạn nhân là chị H. (32 tuổi, ở Phú Thọ) bị chị Lê Thị Nhung (39 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến) kéo người thân đến đánh ghen cắt tóc, lột quần áo giữa đường.

Sáng 18/6, chị H. mở máy điện thoại nên công an xã đã liên lạc và mời lên cơ quan chức năng làm việc. Lúc này, cán bộ công an huyện Yên Phong đã trực tiếp lấy lời khai của bị hại.

Nhóm phụ nữ đánh đập, lột đồ cô gái giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, chị H. đã có chồng nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Người phụ nữ này làm công nhân ở khu công nghiệp, tạm trú tại xã Đông Thọ (huyện Yên Phong) đã được một thời gian.

Trước khi vụ đánh ghen xảy ra, người dân địa phương đã nhiều lần bàn tán về việc chị H. có quan hệ tình cảm với chồng của chị Lê Thị Nhung. Từng có lần Nhung đến tận nhà trọ của H. để "dằn mặt".

Chị Lê Thị Nhung - Ảnh cắt từ clip

Theo Dân Việt, qua xác minh ban đầu của Công an huyện Yên Phong, chị H. và chồng Nhung đúng là có quan hệ tình ái. Sau đó chị H. có lời lẽ thách thức nên Nhung kéo người đến đánh ghen.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến cho biết, Nhung và 3 người phụ nữ tham gia vụ đánh ghen là chị em trong gia đình. Cả 4 người đều là những phụ nữ bình thường, chưa từng vi phạm pháp luật, chỉ vì thiếu hiểu biết mới gây ra vụ việc đáng tiếc. Bản thân Nhung có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ - Ảnh cắt từ clip