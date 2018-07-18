Theo điều tra ban đầu, chị Đinh Thị Hồng T. (25 tuổi) là vợ anh Phạm Quang V. (29 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) đã cùng mẹ chồng là bà Trương Thị Th. (62 tuổi) kéo người đến phòng trọ của chị G. để đánh ghen.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị G. đã gửi đơn đến Công an TP. Hạ Long đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm người đã hành hung, làm nhục chị.

Anh V. bảo vệ chị G. nên xô xát với người nhà - Ảnh cắt từ clip

Chị G. phân trần, bản thân và anh V. quen biết nhau từ đầu tháng 4/2018. Sau đó, cả hai cùng góp vốn làm ăn. Công việc kinh doanh của chị G. và anh V. cả hai gia đình đều biết rõ. Chị G. cũng nhiều lần gặp gỡ chị T.

Cách đây không lâu, anh V. cãi nhau với gia đình nên dọn ra ngoài ở chung với một người bạn. Ngày 30/4, anh bạn ở chung nhắn tin nói chị G. là anh V. đi đâu mà chưa về nhà. Sau đó, chị G. nhắn tin hỏi anh V. đang ở đâu, đã về nhà chưa.

"Trong hôm đó, anh V. uống rượu về nhà, vợ anh ấy cầm điện thoại thấy tin nhắn của tôi nên đã nhắn lại kiểu tình tứ. Tôi vẫn nhắn tin bình thường, không nói gì đến tình cảm. Sau đó, chị T. mang tin nhắn đó cho bố mẹ anh V. xem", chị G. trao đổi với Báo Đất Việt.

Chị G. cùng anh V. đã khẳng định với gia đình rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là quan hệ làm ăn kinh doanh.

Chị G. bị vợ và người thân của anh V. đánh đập, lột đồ - Ảnh cắt từ clip

Chiều 4/7, chị G. đang ở cùng phòng trọ với anh V. Cả hai đang đóng hàng để mang đi gửi thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Nghĩ bọn trẻ con đá bóng đập vào cửa nên chị G. không ra xem. Một lúc sau, anh V. ra kiểm tra thì phát hiện vợ và người nhà đang chửi bới ầm ĩ.

Sau đó, chị G. bị nhóm người hợp sức đánh đập, lột đồ lôi ra ngoài đường giống như đoạn clip trên mạng xã hội. Khi chị G. nhập viện, mẹ anh V. đã đến thăm và xin lỗi, mong được tha thứ, bỏ qua.

Chị G. cũng nói thêm, hiện tại vẫn còn rất ám ảnh, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh bị người nhà anh V. hành hạ.