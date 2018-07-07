Hôm nay (7/7), Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ mẹ chồng cùng con dâu đi đánh ghen xảy ra trên địa bàn thành phố vào ngày 4/7 vừa qua.

Bước đầu, Công an TP Hạ Long xác định, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4/7, chị Trần Thị G. (26 tuổi, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và anh Phạm Quang V. (29 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) đang ở cùng nhau trong một phòng trọ tại khu 1, phường Cao Thắng.

Sau đó, chị Đinh Thị Hồng T. (25 tuổi, vợ anh V.) và bà Trương Thị Th. (62 tuổi, mẹ ruột anh V.) cùng một số người thân kéo đến phòng trọ này đánh ghen. Nhóm người này đã lột quần rồi kéo lê chị G. từ phòng trọ ra đến ngoài cổng để bêu rếu.

Mẹ chồng và con dâu kéo theo người nhà đi đánh ghen - Ảnh cắt từ clip

Nguyên nhân vụ việc được cho là chị T. nghi ngờ chồng cặp bồ với chị G. nên kéo người đến đánh ghen.

Trong lúc mẹ và vợ đang xỉa xói chị G., anh V. đã ra sức bảo vệ cô, dùng thân che cho cô khỏi những đòn ghen từ người nhà. Đặc biệt, khi mẹ anh V. lao vào đánh, giật tóc chị G., anh V. đã hất tay mẹ mình và đẩy bà ra. Hành động này khiến nhiều người chứng kiến sự việc bàn tán rằng anh ta bênh bồ mà đánh mẹ.

Nói về điều này, anh V. giải thích rằng do đám đông quá hỗn loạn nên đã đánh nhầm, không cố ý đánh mẹ để bênh cô gái được cho là bồ nhí kia, theo Báo Đất Việt.

Trong lúc hỗn loạn, người chồng 'đánh nhầm' cả mẹ khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng và con dâu hợp sức đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ được cho là bồ nhí của con trai ngay giữa đường.

Cô gái trẻ được cho là kẻ thứ ba đã bị lột quần, chỉ còn chiếc áo trên người. Nhiều người phụ nữ trong đó có mẹ và vợ của nam thanh niên liên tục chửi bới, đánh đập.

Đáng nói, trong lúc mẹ và vợ đang xỉa xói cô bồ nhí, anh chồng đã ra sức bảo vệ nhân tình, dùng thân che cho cô bồ khỏi những đòn ghen từ người nhà. Anh nói: "Đây là nhà tao tao thích làm gì tao làm".

Thậm chí, khi mẹ nam thanh niên này lao vào đánh, giật tóc cô bồ nhí của con trai thì anh ta còn hất tay mẹ mình và đẩy bà ra. Hành động này khiến nhiều người chứng kiến sự việc bàn tán rằng anh ta bênh bồ mà đánh mẹ.

"Đấy mọi người xem, nó bênh bồ đánh mẹ nó đấy", một nhân chứng tại hiện trường nói. Không ít người bức xúc đã chỉ mặt anh chồng: "Anh làm như thế là sai rồi".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.