Bị vợ đánh ghen giữa đường, chồng ra sức đỡ đòn, quyết bảo vệ nhân tình đến cùng

Xã hội 05/07/2018 16:35

Bị vợ đánh ghen giữa đường, chồng ra sức che chở cho nhân tình khiến chị vợ càng bức xúc.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về đoạn clip vợ đánh ghen giữa đường sau khi phát hiện chồng chở bồ nhí đi ăn tối. Chủ nhân đoạn clip cho biết, sự việc xảy ra tại đường Lê Hồng Phong, TP Vinh (Nghệ An).

Clip: Vợ đánh ghen bồ nhí giữa đường, chồng quỳ gối van xin

Theo lời một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cô gái bị đánh được cho là quan hệ bất chính với đàn ông đã có gia đình và con nhỏ, thậm chí nhiều lần nhắn tin thách thức vợ. Quá bức xúc, người vợ đã theo dõi và đến tận nơi "xử lý" tình địch.

Bị vợ đánh ghen giữa đường, chồng ra sức đỡ đòn, quyết bảo vệ nhân tình đến cùng - Ảnh 1

Người vợ lao vào túm tóc, đánh bồ nhí ngay trên đường - Ảnh cắt từ clip

Qua cuộc hội thoại trong clip, một người chứng kiến sự việc chất vấn: "Giờ mi bỏ vợ mi theo bồ à. Mi bênh bồ mi đập cả vợ à. Mi còn là người, mi phải nghĩ đến đứa con chứ. Con mi ở nhà mi không đưa đi ăn, mi đưa nó đi ăn".

Cô vợ vừa túm tóc bồ nhí, vừa kéo anh chồng đang "bênh chằm chặp" nhân tình ra ngoài. Tuy nhiên, anh chồng vừa ngăn cản vợ vừa hét lớn: "Em bình tĩnh nghe anh nói đã này. Anh xin lỗi, nghe anh nói đã này".

Thấy vợ liên tục túm tóc, dùng chân đạp vào người nhân tình, người chồng liên ngồi thụp xuống đường ôm lấy và liên tục van xin, "Tao xin mi đấy. Anh xin em đó, anh lạy em", tuy nhiên cô vợ nhất định không buông, vừa xé áo vừa trút đòn ghen lên người tình địch.

Bị vợ đánh ghen giữa đường, chồng ra sức đỡ đòn, quyết bảo vệ nhân tình đến cùng - Ảnh 2
Người vợ túm tóc, đạp lên người cô gái được cho là bồ nhí của chồng - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, mặc cho chồng quỳ gối van xin, kêu cứu, cô vợ vẫn lao vào kéo áo, túm tóc đánh tình địch. Riêng cô gái bị đánh chỉ biết cúi mặt, ôm chặt lấy anh chồng và khóc lóc. 

Thấy sự việc ngày càng mất kiểm soát, một số người dân xung quanh đã can ngăn, lôi cô vợ ra ngoài và đề nghị tất cả về nhà tự giải quyết nội bộ. Vụ ẩu đả gây xôn xao cả con phố, một số người đã quay lại vụ việc rồi chia sẻ lên mạng xã hội. 

Bên cạnh những ý kiến trách móc anh chồng bội bạc và kẻ thứ ba ngang nhiên phá hoại gia đình người khác, phần đông mọi người khuyên cô vợ nên bình tĩnh giải quyết sự việc. 

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Bắt quả tang con trai đưa nhân tình về nhà, mẹ và con dâu hợp sức đánh ghen. Người chồng nhất định lấy thân mình che chở cho nhân tình.

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