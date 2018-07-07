Nàng dâu 'hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ' tâm sự về món nợ khổng lồ với mẹ chồng khiến hội chị em vừa ghen tị vừa xúc động

Mới đây, cô gái trẻ tên Nguyễn Huyền Trang (27 tuổi, sống ở Hải Dương) đã đăng lên trang cá nhân đoạn clip nằm gối đầu lên chân mẹ chồng và trò chuyện vui vẻ. Hành động tình cảm của Trang khiến nhiều người thích thú, nhưng nội dung đoạn hội thoại giữa Trang và mẹ chồng mới thực sự gây "bão" mạng.

Huyền Trang hỏi mẹ chồng "Mẹ ơi, mẹ có nhớ con vay của mẹ bao nhiều tiền rồi không?". Mẹ cô đáp ngắn gọn: "Không!". Trang lại hỏi tiếp: "Ơ thế sao mẹ không nhớ con vay bao nhiêu vậy mà con vay bao lần mẹ vẫn cho?" – "Tiền của nhà này thì đằng nào cũng là của vợ chồng chúng mày rồi chứ làm gì mà nhớ với chả không nhớ!".

Mới xem, ai cũng nghĩ Trang đang nói chuyện với mẹ ruột, nhưng đến khi biết đây là mẹ chồng cô thì hầu hết đều "ố á" ngạc nhiên. Không những cả hai thân thiết như mẹ đẻ và con gái, mẹ chồng của Trang còn vô cùng thoải mái, mặc kệ món nợ "không hẹn ngày trả" kia.

Con dâu gối đầu lên chân mẹ chồng, nói về món nợ 'không hẹn ngày trả' khiến hội chị em thích thú, ghen tị - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn bình luận từ hội chị em.

"Mẹ chồng nàng dâu mà thân thiết như mẹ đẻ con gái vậy, nhìn phát ghen lên được ấy. Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc, vui vẻ như thế này nhé", Ngọc Lan bình luận.

"Nếu không để ý lời kể của nàng dâu thì cứ tưởng mẹ con đẻ, dễ thương quá chừng luôn. Hiếm nhà nào mẹ chồng với con dâu thân thiết được thân như này lắm", Hà Anh bày tỏ.

Huyền Trang cho biết cô cảm thấy rất may mắn vì có bố mẹ chồng yêu thương mình hết mực - Ảnh: Thế Giới Trẻ

"Con gái may mắn lắm mới lấy được chồng tốt. Còn bạn này chắc 'tu thành chín quả' luôn mới có mẹ chồng yêu thương, tâm lý thế này. Đâu phải gia đình nào cũng 'khác máu tanh lòng' đúng không các mẹ", Ly Nguyễn xuýt xoa.

Trao đổi với Thế Giới Trẻ, Huyền Trang cho biết đã lấy chồng 5 năm nay và hiện họ đang có một cô con gái đầu lòng được gần 1 tuổi.

Sau khi kết hôn 3 năm Huyền Trang mới mang thai con đầu lòng. Trước đó, bố mẹ chồng cô không thúc giục hay gây áp lực với con dâu, ngược lại luôn động viên 'con cái là lộc trời cho' - Ảnh: Thế Giới Trẻ

Chồng của Trang làm ở bệnh viện, thường xuyên phải đi trực đêm. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng lại sang ngủ với Trang vì biết con dâu sợ bóng tối. Trang và mẹ chồng không hề có khoảng cách, ngược lại còn thân hơn cả mẹ ruột và con gái.

Trong suốt 5 năm làm dâu, Trang chưa từng có bất đồng gì với bố mẹ chồng. Mẹ chồng cô luôn để ý con dâu thích ăn gì là mua về nấu ăn đến chán thì thôi.

Đặc biệt, vợ chồng Trang lấy nhau 3 năm sau mới có em bé. Thời gian đầu cô rất lo lắng, nhưng bù lại bố mẹ chồng luôn động viên Trang giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ vì con cái là lộc trời cho.

'3 tháng đầu sau sinh là mẹ cứ xuống ngủ cùng mình, đêm cháu ọ ọe một cái mẹ đã bế cháu cho mình ngủ mặc cho chồng mình nói để anh lo nhưng mẹ không chịu. Bố chồng cũng rất tuyệt, một tay bố nấu những mâm cơm ở cữ ngon lành, đầy đủ chất dinh dưỡng cho con dâu', lời tâm sự của Huyền Trang về bố mẹ chồng khiến hội chị em ghen tị - Ảnh: Thế Giới Trẻ

Trang cũng tâm sự, mẹ chồng cô rất hiền, yêu thương con cái bằng hành động thay vì lời nói. Lúc cô mới sinh, do chồng bận bịu còn sức khỏe mẹ đẻ không tốt, một tay mẹ chồng Trang chăm sóc con dâu lẫn cháu nội. Bố chồng cô cũng tự tay nấu cơm ở cữ cho con dâu sao cho ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng nhất.

Chân dung 'nàng dâu may mắn nhất Vịnh Bắc Bộ' - Ảnh: Thế Giới Trẻ

Nói về đoạn clip, Huyền Trang cho biết cô hiện đang kinh doanh nên thường xuyên mượn tiền mẹ chồng để đi lấy hàng. Thế nhưng khi Trang trả tiền, mẹ chồng cô lại nói cứ giữ để lấy hàng đợt sau. Do đó số nợ đã lớn dần theo năm tháng, đến bây giờ cả "chủ nợ" lẫn "con nợ" đều không nhớ nổi số tiền là bao nhiêu.

Hiện hội chị em vẫn đang chia sẻ đoạn clip vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn phong cho Huyền Trang danh hiệu "nàng dâu hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ".