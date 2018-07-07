Nàng dâu 'hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ' tâm sự về món nợ khổng lồ với mẹ chồng khiến hội chị em vừa ghen tị vừa xúc động

Xã hội 07/07/2018 11:46

Nhiều người vẫn nghĩ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khác máu tanh lòng cho đến khi xem được đoạn clip này.

Mới đây, cô gái trẻ tên Nguyễn Huyền Trang (27 tuổi, sống ở Hải Dương) đã đăng lên trang cá nhân đoạn clip nằm gối đầu lên chân mẹ chồng và trò chuyện vui vẻ. Hành động tình cảm của Trang khiến nhiều người thích thú, nhưng nội dung đoạn hội thoại giữa Trang và mẹ chồng mới thực sự gây "bão" mạng.

Clip: Mẹ chồng nàng dâu cùng món nợ "không hẹn ngày trả"

Huyền Trang hỏi mẹ chồng "Mẹ ơi, mẹ có nhớ con vay của mẹ bao nhiều tiền rồi không?". Mẹ cô đáp ngắn gọn: "Không!". Trang lại hỏi tiếp: "Ơ thế sao mẹ không nhớ con vay bao nhiêu vậy mà con vay bao lần mẹ vẫn cho?""Tiền của nhà này thì đằng nào cũng là của vợ chồng chúng mày rồi chứ làm gì mà nhớ với chả không nhớ!".

Mới xem, ai cũng nghĩ Trang đang nói chuyện với mẹ ruột, nhưng đến khi biết đây là mẹ chồng cô thì hầu hết đều "ố á" ngạc nhiên. Không những cả hai thân thiết như mẹ đẻ và con gái, mẹ chồng của Trang còn vô cùng thoải mái, mặc kệ món nợ "không hẹn ngày trả" kia.

Nàng dâu 'hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ' tâm sự về món nợ khổng lồ với mẹ chồng khiến hội chị em vừa ghen tị vừa xúc động - Ảnh 1
Con dâu gối đầu lên chân mẹ chồng, nói về món nợ 'không hẹn ngày trả' khiến hội chị em thích thú, ghen tị - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn bình luận từ hội chị em.

"Mẹ chồng nàng dâu mà thân thiết như mẹ đẻ con gái vậy, nhìn phát ghen lên được ấy. Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc, vui vẻ như thế này nhé", Ngọc Lan bình luận.

"Nếu không để ý lời kể của nàng dâu thì cứ tưởng mẹ con đẻ, dễ thương quá chừng luôn. Hiếm nhà nào mẹ chồng với con dâu thân thiết được thân như này lắm", Hà Anh bày tỏ.

Nàng dâu 'hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ' tâm sự về món nợ khổng lồ với mẹ chồng khiến hội chị em vừa ghen tị vừa xúc động - Ảnh 2
Huyền Trang cho biết cô cảm thấy rất may mắn vì có bố mẹ chồng yêu thương mình hết mực - Ảnh: Thế Giới Trẻ

"Con gái may mắn lắm mới lấy được chồng tốt. Còn bạn này chắc 'tu thành chín quả' luôn mới có mẹ chồng yêu thương, tâm lý thế này. Đâu phải gia đình nào cũng 'khác máu tanh lòng' đúng không các mẹ", Ly Nguyễn xuýt xoa.

Trao đổi với Thế Giới Trẻ, Huyền Trang cho biết đã lấy chồng 5 năm nay và hiện họ đang có một cô con gái đầu lòng được gần 1 tuổi.

Nàng dâu 'hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ' tâm sự về món nợ khổng lồ với mẹ chồng khiến hội chị em vừa ghen tị vừa xúc động - Ảnh 3
Sau khi kết hôn 3 năm Huyền Trang mới mang thai con đầu lòng. Trước đó, bố mẹ chồng cô không thúc giục hay gây áp lực với con dâu, ngược lại luôn động viên 'con cái là lộc trời cho' - Ảnh: Thế Giới Trẻ

Chồng của Trang làm ở bệnh viện, thường xuyên phải đi trực đêm. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng lại sang ngủ với Trang vì biết con dâu sợ bóng tối. Trang và mẹ chồng không hề có khoảng cách, ngược lại còn thân hơn cả mẹ ruột và con gái.

Trong suốt 5 năm làm dâu, Trang chưa từng có bất đồng gì với bố mẹ chồng. Mẹ chồng cô luôn để ý con dâu thích ăn gì là mua về nấu ăn đến chán thì thôi.

Đặc biệt, vợ chồng Trang lấy nhau 3 năm sau mới có em bé. Thời gian đầu cô rất lo lắng, nhưng bù lại bố mẹ chồng luôn động viên Trang giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ vì con cái là lộc trời cho.

Nàng dâu 'hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ' tâm sự về món nợ khổng lồ với mẹ chồng khiến hội chị em vừa ghen tị vừa xúc động - Ảnh 4

'3 tháng đầu sau sinh là mẹ cứ xuống ngủ cùng mình, đêm cháu ọ ọe một cái mẹ đã bế cháu cho mình ngủ mặc cho chồng mình nói để anh lo nhưng mẹ không chịu. Bố chồng cũng rất tuyệt, một tay bố nấu những mâm cơm ở cữ ngon lành, đầy đủ chất dinh dưỡng cho con dâu', lời tâm sự của Huyền Trang về bố mẹ chồng khiến hội chị em ghen tị - Ảnh: Thế Giới Trẻ

Trang cũng tâm sự, mẹ chồng cô rất hiền, yêu thương con cái bằng hành động thay vì lời nói. Lúc cô mới sinh, do chồng bận bịu còn sức khỏe mẹ đẻ không tốt, một tay mẹ chồng Trang chăm sóc con dâu lẫn cháu nội. Bố chồng cô cũng tự tay nấu cơm ở cữ cho con dâu sao cho ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng nhất.

Nàng dâu 'hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ' tâm sự về món nợ khổng lồ với mẹ chồng khiến hội chị em vừa ghen tị vừa xúc động - Ảnh 5
Chân dung 'nàng dâu may mắn nhất Vịnh Bắc Bộ' - Ảnh: Thế Giới Trẻ

Nói về đoạn clip, Huyền Trang cho biết cô hiện đang kinh doanh nên thường xuyên mượn tiền mẹ chồng để đi lấy hàng. Thế nhưng khi Trang trả tiền, mẹ chồng cô lại nói cứ giữ để lấy hàng đợt sau. Do đó số nợ đã lớn dần theo năm tháng, đến bây giờ cả "chủ nợ" lẫn "con nợ" đều không nhớ nổi số tiền là bao nhiêu.

Hiện hội chị em vẫn đang chia sẻ đoạn clip vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn phong cho Huyền Trang danh hiệu "nàng dâu hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ".

Vụ mẹ chồng dẫn con dâu đánh ghen lột quần bồ nhí: Người chồng lên tiếng về hành động 'đánh mẹ bênh bồ'

Vụ mẹ chồng dẫn con dâu đánh ghen lột quần bồ nhí: Người chồng lên tiếng về hành động 'đánh mẹ bênh bồ'

Do ghen tuông, mẹ chồng và con dâu kéo theo người nhà đến tận nơi đánh đập, lột đồ cô gái trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng nàng dâu mẹ chồng thương con dâu mẹ chồng thương dâu như con gái tình cảm gia đình clip gây bão mạng xã hội hiện tượng mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày