Bị đánh ghen trong nhà nghỉ, cậu và cháu dâu bỏ nhà đi thuê trọ để sống cùng nhau

Xã hội 14/07/2018 20:07

Vụ việc vợ bắt quả tang chồng và cháu dâu trong nhà nghỉ nên đánh ghen ầm ĩ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Liên quan đến vụ việc vợ đến nhà nghỉ đánh ghen chồng và cháu dâu, sáng 14/7, lãnh đạo xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã lên tiếng xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã.

Clip: Vợ bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với cháu dâu

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip người vợ kéo theo họ hàng ập vào một nhà nghỉ để bắt quả tang chồng và cháu dâu đang ngoại tình.

Theo hình ảnh trong clip, người vợ liên tục mắng chửi, đánh đập và tra hỏi cô cháu dâu: Mày với ông ấy dẫn nhau vào đây làm gì, tao là mợ mày nhé". 

Người vợ nhanh chóng kéo cô cháu dâu từ trong nhà nghỉ ra ngoài đường. Cô gái vẫn giữ khẩu trang che kín mặt và mũ bảo hiểm đội đầu, cố gắng né đòn ghen từ người mợ.

Bị đánh ghen trong nhà nghỉ, cậu và cháu dâu bỏ nhà đi thuê trọ để sống cùng nhau - Ảnh 1
Vợ bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với cháu dâu nên đánh ghen ầm ĩ - Ảnh cắt từ clip

"Tao là mợ mày, mày khốn nạn để cho cậu mày đánh tao như thế à, thế thì tao phải đánh mày. Chồng mày thì đi làm lấm mặt để mày ăn trắng mặc trơn rồi cặp với cậu mày ạ. Mày để cho mẹ con tao khổ", người phụ nữ liên tục gào thét vì cho rằng cô cháu dâu quan hệ bất chính với chồng mình.

Mặc cho cô gái cầu xin về nhà giải quyết nhưng người vợ vẫn không chịu dừng lại. Sau đó, có một người đi xe máy đến để cho cô gái nhảy lên xe chạy khỏi nhà nghỉ. Người vợ vẫn cố ném dép theo vì uất ức.

Bị đánh ghen trong nhà nghỉ, cậu và cháu dâu bỏ nhà đi thuê trọ để sống cùng nhau - Ảnh 2
Hiện người cậu và cô cháu dâu đã bỏ ra ngoài sống cùng nhau - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo lãnh đạo xã Ngọc Linh, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình không báo sự việc lên chính quyền, đồng thời không yêu cầu được giải quyết.

Cô cháu dâu tên D., còn người cậu tên B. Cả hai gia đình đều đã có con lớn. Người dân địa phương từ lâu đã xôn xao về tin đồn chị D. và ông B. cặp kè với nhau.

"Trước đó, vợ ông B. cũng đã từng bắt quả tang hai người này 1 lần rồi, nhưng thời gian đó hai người vẫn giấu giiếm.

Chồng chị D. đi làm ở công trình đã nghi ngờ từ lâu nên đã đưa cả vợ đến làm cấp dưỡng tại nơi làm việc. Nhưng sau Tết Nguyên đán, chị D. bảo là mệt nên không đi nữa, đòi ở nhà. Người chồng cũng ở nhà cùng luôn", lãnh đạo xã Ngọc Linh trao đổi với Báo Đất Việt.

Thời gian gần đây, vợ chồng ông B. hay xảy ra mâu thuẫn, ông B. còn nhiều lần đánh vợ. Gần nhất là cách đây 2 ngày, ông B. đánh vợ thâm tím cả người. Vì quá bức xúc nên người vợ cùng con trai và họ hàng đã theo dõi bắt quả tang.

Theo vị lãnh đạo xã, hiện tại cô cháu dâu và người cậu đã bỏ đi cùng nhau. Hai người này công khai, tìm đến thuê trọ tại nơi khác cũng thuộc địa phận huyện Vị Xuyên để ở cùng nhau. 

Mới đây, chồng của chị D. đã làm đơn gửi ra tòa đòi ly hôn, còn vợ ông B. tuyên bố rằng "phải trừng trị hai người này một trận nữa mới ly hôn".

Cả hai gia đình được đánh giá là đều có điều kiện kinh tế. Sự việc vẫn được gia đình quyết định giải quyết nội bộ.

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