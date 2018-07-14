Đi nhà nghỉ với trai trẻ bị chồng bắt tại trận, vợ vênh mặt: 'Tao có lỗi nhưng chẳng có gì xấu hổ cả'

Xã hội 14/07/2018 10:02

Cô vợ bị chồng chất vấn chuyện ngoại tình vẫn tỏ ra thản nhiên, thậm chí tuyên bố không cảm thấy xấu hổ.

Cách đây ít giờ, một trang Fanpage trên Facebook đã đăng tải đoạn clip chồng chất vấn vợ chuyện ngoại tình với trai trẻ, đồng thời lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng. Vốn dĩ đề tài này đã quá quen thuộc, thế nhưng thái độ bình tĩnh của anh chồng cùng những lời lẽ thản nhiên, thách thức của cô vợ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Clip: Chồng chất vấn vợ chuyện ngoại tình với trai trẻ

Theo những gì diễn ra trong clip, cô vợ (mặc áo dài xanh) và nhân tình (mặc sơ mi trắng) ngồi cạnh nhau, đối diện là người chồng đang liên tục chất vấn cả hai. Người chồng cho biết mục đích quay lại đoạn clip là để làm bằng chứng cho bố mẹ hai bên coi. Anh này cũng tra hỏi vợ và nam thanh niên đã cặp kè với nhau bao lâu, lừa dối chồng con thế nào.

Đi nhà nghỉ với trai trẻ bị chồng bắt tại trận, vợ vênh mặt: 'Tao có lỗi nhưng chẳng có gì xấu hổ cả' - Ảnh 1
Cô vợ và nhân tình đi nhà nghỉ bị chồng bắt tại trận - Ảnh cắt từ clip

Anh chồng: "Mày yêu nó bao nhiêu ngày rồi? Nói thành khẩn đi".

Cô vợ: "Hơn 20 ngày rồi".

Anh chồng: "Ăn nằm với nó bao nhiêu lần? Tại sao mày cặp với trai? Buổi tối mày bỏ con mày đi chơi là sao?".

Cô vợ: "Ăn nằm thì biết rồi, hỏi làm gì. Việc gì phải quay phim chụp hình, không phải làm việc đó. Cứ quay rồi đăng lên mạng đi, có sao đâu".

Thậm chí, cô vợ còn tuyên bố không cảm thấy xấu hổ và sẽ không xin lỗi, dù biết việc mình làm là sai.

"Tao không xin lỗi đâu. Tao chấp nhận là tao sai. Tao chẳng xấu hổ gì cả. Ở với nhau không được nữa, thôi li dị", cô vợ vừa nói vừa gác chân lên ghế, thái độ vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh.

Đi nhà nghỉ với trai trẻ bị chồng bắt tại trận, vợ vênh mặt: 'Tao có lỗi nhưng chẳng có gì xấu hổ cả' - Ảnh 2
Cô vợ cho biết không cảm thấy xấu hổ, thách chồng đăng clip lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Anh chồng liền quay sang hỏi nam thanh niên là nhân tình của vợ những câu hỏi tương tự như trên. Ngạc nhiên là chàng "phi công trẻ" này lại tỏ ra rụt rè và trả lời thành khẩn.

Theo đó, nam thanh niên cho biết mình và cô vợ trên đã yêu nhau được 22 ngày, quen nhau qua Zalo. Trong thời gian yêu đương, cả 2 đã ăn nằm với nhau 3 lần tại nhà nghỉ và nhà trọ của nam thanh niên.

Đặc biệt, nam thanh niên thú nhận mình chỉ hẹn hò cô vợ này cho vui, đồng thời cho biết đã vay của người tình 50 triệu, chưa biết bao giờ mới trả được.

Anh chồng: "Có mượn tiền hay lừa đảo gì K. (tên cô vợ - PV) không?".

Nam thanh niên: "Em có mượn K. 5 chục triệu".

Người chồng: "Thế chừng nào trả?".

Nam thanh niên: "Dạ em chưa biết chừng nào".

Trước những lời nói của cả vợ và nhân tình, anh chồng uất nghẹn nói với một người đang chứng kiến vụ việc: "Đáng lẽ anh phải giết 2 đứa này tại nhà nghỉ, nhưng anh vì danh dự của anh, vì danh dự của ba mẹ, vì danh dự của con anh, vì danh dự của nó nữa...".

Đi nhà nghỉ với trai trẻ bị chồng bắt tại trận, vợ vênh mặt: 'Tao có lỗi nhưng chẳng có gì xấu hổ cả' - Ảnh 3
Nam thanh niên nói chỉ quen cô vợ cho vui, đã mượn 50 triệu nhưng không hẹn ngày trả - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

"Không thể tin được có người phụ nữ nào lại như thế, phản bội chồng con mà thái độ vẫn trơ tráo được. Giờ tan nát cả gia đình, chỉ khổ đứa trẻ thôi", M.A. bình luận.

"Mình thấy cô ta đáng thương đó chứ. Bây giờ mất cả gia đình, nhân tình lại nói chỉ quen cho vui, thậm chí lợi dụng tiền bạc của cô ta. Đến lúc tay trắng, không có ai ở cạnh xem còn thản nhiên, thách thức được thế này không", M.N. cho biết.

"Không ở bên nhau nữa thì thôi, sao phải quay clip đăng lên mạng xã hội bêu rếu nhau làm gì? Ảnh hưởng đến danh dự gia đình và cả đứa con nữa", T.H. viết.

Hiện chưa xác minh được câu chuyện trên xảy ra ở đâu và diễn biến thế nào, tuy nhiên những lời lẽ của người trong cuộc vẫn khiến dân mạng chia sẻ đoạn clip vô cùng nhiệt tình.

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