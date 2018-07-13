Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội

Nhiều người tỏ ra 'nóng mắt' với bộ váy mỏng tang, xẻ sâu hun hút để lộ nội y rõ mồn một của cô gái trẻ.
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Mùa hè đến đồng nghĩa với việc chị em tha hồ diện những bộ váy áo mát mẻ ra đường. Chỉ cần lượn một vòng ngoài phố cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các thiếu nữ trong những trang phục sexy, quyến rũ.
Tuy nhiên, một số cô nàng vẫn thường nhầm lẫn giữa mát mẻ, gợi cảm và hở hang, phản cảm. Không ít những lỗi trang phục bị dân mạng "ném đá" kịch liệt giống như cô nàng dưới đây.
Hình ảnh cho thấy cô gái buông xõa tóc, diện một chiếc váy ren trắng hở nguyên một mảng lưng, ai cũng có thể thấy rõ nội y đang được phô ra rõ mồn một. Nhiều người tự hỏi không biết chiếc váy được thiết kế "táo bạo" hay chủ nhân của nó quên kéo khóa dẫn đến sự cố trên.
Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh nhận về vô số bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.
"Không thể hiểu nổi tại sao lại ăn mặc phản cảm đến mức này để ra đường"; "Ra đường quên não ở nhà rồi sao?"; "Có ai thấy nội y màu tím rõ mồn một thế kia không?"; "Chẳng lẽ không ai nhắc nhở cô ấy à"; "Quá phản cảm"...
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cách ăn mặc của các thiếu nữ gây "bão" mạng.