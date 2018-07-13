Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội

Xã hội 13/07/2018 13:17

Nhiều người tỏ ra 'nóng mắt' với bộ váy mỏng tang, xẻ sâu hun hút để lộ nội y rõ mồn một của cô gái trẻ.

Mùa hè đến đồng nghĩa với việc chị em tha hồ diện những bộ váy áo mát mẻ ra đường. Chỉ cần lượn một vòng ngoài phố cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các thiếu nữ trong những trang phục sexy, quyến rũ.

Tuy nhiên, một số cô nàng vẫn thường nhầm lẫn giữa mát mẻ, gợi cảm và hở hang, phản cảm. Không ít những lỗi trang phục bị dân mạng "ném đá" kịch liệt giống như cô nàng dưới đây.

Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1
Nhiều người tự hỏi chiếc váy này được thiết kế hở 'táo bạo'... - Ảnh: Facebook

Hình ảnh cho thấy cô gái buông xõa tóc, diện một chiếc váy ren trắng hở nguyên một mảng lưng, ai cũng có thể thấy rõ nội y đang được phô ra rõ mồn một. Nhiều người tự hỏi không biết chiếc váy được thiết kế "táo bạo" hay chủ nhân của nó quên kéo khóa dẫn đến sự cố trên.

Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2
...hay chủ nhân của nó đã quên kéo khóa - Ảnh: Facebook

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh nhận về vô số bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.

"Không thể hiểu nổi tại sao lại ăn mặc phản cảm đến mức này để ra đường"; "Ra đường quên não ở nhà rồi sao?"; "Có ai thấy nội y màu tím rõ mồn một thế kia không?"; "Chẳng lẽ không ai nhắc nhở cô ấy à"; "Quá phản cảm"...

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cách ăn mặc của các thiếu nữ gây "bão" mạng.

Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 3

Nhiều người đã không nhìn thấy cái quần ở đâu và liên tục đặt câu hỏi liệu cô gái đó có liều lĩnh đến mức quên luôn món đồ tối quan trọng đến thế khi ra đường không - Ảnh: Facebook

Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 4
Cô gái bất ngờ nổi 'rần rần' trên mạng xã hội vì mặc bộ váy vô cùng sexy đi coi nhạc. Người khen quyến rũ, kẻ lại chỉ trích thiếu nữ hở hang, phản cảm - Ảnh: Facebook
Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 5
Vòng ba người phụ nữ hiện rõ mồn một sau chiếc quần tất được nhiều người nhận xét là trông rất vô duyên, phản cảm - Ảnh: Facebook
Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 6
Dù ngồi trên chiếc xe đắt tiền nhưng hình ảnh phản cảm này khiến cô gái xinh đẹp mất điểm hoàn toàn - Ảnh: Facebook
Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 7
Dù đang giao dịch ở ngân hàng, một nơi khá lịch sự và đông người nhưng cô gái trẻ vẫn vô tư ăn mặc phản cảm - Ảnh: Facebook
Khoe trọn lưng trần cùng áo ngực diễu phố, thiếu nữ bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 8
Hình ảnh 'mặc cũng như không' này xảy ra ở nơi tôn nghiêm càng khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Facebook

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