Cặp đôi vừa học bài vừa làm ‘chuyện người lớn’ tại quán trà sữa khiến nhiều phụ huynh nóng mặt

Xã hội 13/07/2018 11:06

Mặc dù trước mặt bày biện rất nhiều sách vở nhưng thay vì học bài, cặp đôi này lại hôn, âu yếm nhau ngay tại quán trà sữa đông người.

Mới đây, bức ảnh chụp lại cảnh đôi tình nhân làm “chuyện người lớn” được một cư dân mạng chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao.

Theo thông tin được đăng tải, sự việc trên xảy ra tại một quán trà sữa. Facebooker này viết: “Chiều nay vào quán trà sữa thì vô tình gặp cảnh này. Em trai ham học, mang đầy đủ sách bút đi đến quán trà sữa học. Bên cạnh còn có combo bạn gái, bánh ngọt và trà sữa.

Cặp đôi vừa học bài vừa làm ‘chuyện người lớn’ tại quán trà sữa khiến nhiều phụ huynh nóng mặt - Ảnh 1
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ban đầu, em trai đang học thì bạn gái tựa ôm ấp sau đó cả hai ôm hôn nhau. Đúng kiểu tiếp thêm động lực cho bạn trai học tập. Sau một hồi lâu thì bạn trai quay sang học tiếp nhưng chưa đầy 3 phút lại quay sang ôm hôn, cắn xé, ‘chim chuột’ nhau…”.

Dù chưa có nhiều thông tin nhưng bức ảnh trên vẫn đang lan truyền và nhận rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng.

Cặp đôi vừa học bài vừa làm ‘chuyện người lớn’ tại quán trà sữa khiến nhiều phụ huynh nóng mặt - Ảnh 2
Thay vì học tập, cặp đôi lại âu yếm nhau giữa tiệm trà sữa - Ảnh: Internet

“Hai em này chắc không có dây thần kinh xấu hổ mới làm chuyện như vậy ở nơi công cộng. Uổng công ba mẹ lo cho đi ăn học, điều tốt không học, chỉ biết học những thứ chẳng ra gì. Sau này hối hận thì cũng chẳng kịp”, X.L trách.

“Không hiểu sao mấy em thích vào quán trà sữa làm trò người lớn vậy nhỉ, ở đó toàn trẻ em với học sinh. Kiểu này chắc phải gắn camera khắp nơi, mà có khi mấy em ấy còn không sợ nữa”, H.A bình luận.

Cách đây không lâu, hình ảnh một cặp đôi vô tư âu yếm nhau trên tàu hỏa đến mức cong cả giường cũng nhận không ít "gạch đá" từ dư luận.

Cặp đôi vừa học bài vừa làm ‘chuyện người lớn’ tại quán trà sữa khiến nhiều phụ huynh nóng mặt - Ảnh 3
Cách đây không lâu, cặp đôi trùm chăn 'mây mưa' trên tàu hỏa khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Mặc dù yêu đương là việc cá nhân, thế nhưng việc thể hiện thái quá ở nơi công cộng khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Bởi xung quanh còn rất nhiều người khác, kể cả trẻ em. Cộng đồng mạng chỉ mong các cặp đôi có thể ý thức hơn trong việc thể hiện tình yêu ở những nơi công cộng.

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Để có tiền tiêu xài, người đàn ông lên kế hoạch gắn máy quay lén các cặp đôi “mây mưa” trong khách sạn rồi đăng lên các trang mạng để kiếm tiền.

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