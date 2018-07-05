Quay lén hàng trăm cặp đôi ‘mây mưa’ tung lên mạng, người đàn ông nhận cái kết đắng

Thế giới 05/07/2018 17:17

Để có tiền tiêu xài, người đàn ông lên kế hoạch gắn máy quay lén các cặp đôi “mây mưa” trong khách sạn rồi đăng lên các trang mạng để kiếm tiền.

Theo thông tin từ trang South China Morning Post (SCMP), mới đây một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bị bắt vì cài lén camera để quay clip các cặp đôi quan hệ rồi bán cho các trang web khiêu dâm.

Sự việc xảy ra vào hồi tháng 4 nhưng gần đây mới được các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Vào thời điểm đó, một cặp vợ chồng đến thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để chụp ảnh cưới nên thuê khách sạn để qua đêm.

Quay lén hàng trăm cặp đôi ‘mây mưa’ tung lên mạng, người đàn ông nhận cái kết đắng - Ảnh 1
Hình ảnh các cặp đôi bị rò rỉ trên mạng - Ảnh: SCMP

Khi lên giường ngủ, họ phát hiện trên trần nhà có một vật thể kỳ lạ đang phát sáng. Sau khi kiểm tra, cả hai bàng hoàng phát hiện một chiếc camera được giấu kín, chĩa thẳng xuống giường.

Cả hai ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng không tìm thấy thẻ nhớ, họ kết luận chiếc camera này được kết nối trực tiếp với một máy chủ ở bên ngoài.

“Lúc phát hiện ra chiếc camera, người của tôi đông cứng lại. Không biết bao nhiêu cảnh của nóng của các cặp đôi bị lọt ra ngoài. May mắn là vợ chồng tôi phát hiện kịp thời”, người vợ hoảng hốt kể lại sự việc. Sau sự việc đó, cặp vợ chồng này quyết định qua đêm ở ngoài xe.  

Ngày hôm sau, cặp đôi đã đến khách sạn để yêu cầu giải thích về vụ việc, nhưng phía khách sạn nói rằng họ không liên quan.

Sau khi kiểm tra tổng thể khách sạn, cảnh sát còn phát hiện thêm một chiếc camera được giấu kín trong một phòng khác cùng tầng. Lúc này, nhân viên khách sạn nhớ lại hồi tháng 3 vừa qua, hai căn phòng này được một người đàn ông thuê.

Quay lén hàng trăm cặp đôi ‘mây mưa’ tung lên mạng, người đàn ông nhận cái kết đắng - Ảnh 2
Chiếc camera được giấu trên trần phòng khách sạn - Ảnh: SCMP

Một tháng sau, kẻ tình nghi bị bắt ngay trong căn hộ của anh ta. Cảnh sát tìm thấy hai ổ cứng lưu giữ 3TB chứa video ghi lại cảnh “nóng” của các cặp đôi. Tại cơ quan điều tra, người này khai rằng vì muốn kiếm tiền nhanh chóng nên nghĩ ra ý tưởng quay các đoạn phim này để bán.

Lần đầu tiên, gã cài camera trong một khách sạn cách nhà khoảng 100km nhưng không thành công. Sau đó, hắn quyết định đặt máy ở những khách sạn đắt tiền theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên chiếc camera này bị một nhân viên khách sạn phát hiện và vứt đi.

Vẫn không bỏ cuộc, đến tháng 3, người này đã thuê 2 phòng và lắp camera vào đó. Hình ảnh sẽ gửi trực tiếp đến điện thoại của gã và tải lên máy tính. Để thu hút khách hàng, hắn lập một nhóm chat trên mạng xã hội QQ. Những người có nhu cầu xem sẽ phải trả một khoản phí. Chỉ trong vài tháng, khoản phí đã tăng từ 400 nhân dân tệ lên đến 2000 nhân dân tệ.

Hiện cảnh sát đã bắt giam người đàn ông này vì tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Nam thanh niên rủ gái vào khách sạn ‘mây mưa’ xong trói chân tay để cướp tài sản

Nam thanh niên rủ gái vào khách sạn ‘mây mưa’ xong trói chân tay để cướp tài sản

Sau khi mây mưa với gái mại dâm, nam thanh niên 9x chẳng những không trả tiền mà còn trói chân tay nạn nhân để cướp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   quay lén các cặp đôi mây mưa quay lén cảnh mây mưa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích