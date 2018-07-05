Quay lén hàng trăm cặp đôi ‘mây mưa’ tung lên mạng, người đàn ông nhận cái kết đắng

Sự việc xảy ra vào hồi tháng 4 nhưng gần đây mới được các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Vào thời điểm đó, một cặp vợ chồng đến thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để chụp ảnh cưới nên thuê khách sạn để qua đêm.

Theo thông tin từ trang South China Morning Post (SCMP), mới đây một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bị bắt vì cài lén camera để quay clip các cặp đôi quan hệ rồi bán cho các trang web khiêu dâm.

Cả hai ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng không tìm thấy thẻ nhớ, họ kết luận chiếc camera này được kết nối trực tiếp với một máy chủ ở bên ngoài.

Khi lên giường ngủ, họ phát hiện trên trần nhà có một vật thể kỳ lạ đang phát sáng. Sau khi kiểm tra, cả hai bàng hoàng phát hiện một chiếc camera được giấu kín, chĩa thẳng xuống giường.

“Lúc phát hiện ra chiếc camera, người của tôi đông cứng lại. Không biết bao nhiêu cảnh của nóng của các cặp đôi bị lọt ra ngoài. May mắn là vợ chồng tôi phát hiện kịp thời”, người vợ hoảng hốt kể lại sự việc. Sau sự việc đó, cặp vợ chồng này quyết định qua đêm ở ngoài xe.

Ngày hôm sau, cặp đôi đã đến khách sạn để yêu cầu giải thích về vụ việc, nhưng phía khách sạn nói rằng họ không liên quan.

Sau khi kiểm tra tổng thể khách sạn, cảnh sát còn phát hiện thêm một chiếc camera được giấu kín trong một phòng khác cùng tầng. Lúc này, nhân viên khách sạn nhớ lại hồi tháng 3 vừa qua, hai căn phòng này được một người đàn ông thuê.

Chiếc camera được giấu trên trần phòng khách sạn - Ảnh: SCMP

Một tháng sau, kẻ tình nghi bị bắt ngay trong căn hộ của anh ta. Cảnh sát tìm thấy hai ổ cứng lưu giữ 3TB chứa video ghi lại cảnh “nóng” của các cặp đôi. Tại cơ quan điều tra, người này khai rằng vì muốn kiếm tiền nhanh chóng nên nghĩ ra ý tưởng quay các đoạn phim này để bán.

Lần đầu tiên, gã cài camera trong một khách sạn cách nhà khoảng 100km nhưng không thành công. Sau đó, hắn quyết định đặt máy ở những khách sạn đắt tiền theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên chiếc camera này bị một nhân viên khách sạn phát hiện và vứt đi.

Vẫn không bỏ cuộc, đến tháng 3, người này đã thuê 2 phòng và lắp camera vào đó. Hình ảnh sẽ gửi trực tiếp đến điện thoại của gã và tải lên máy tính. Để thu hút khách hàng, hắn lập một nhóm chat trên mạng xã hội QQ. Những người có nhu cầu xem sẽ phải trả một khoản phí. Chỉ trong vài tháng, khoản phí đã tăng từ 400 nhân dân tệ lên đến 2000 nhân dân tệ.

Hiện cảnh sát đã bắt giam người đàn ông này vì tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.