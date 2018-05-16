Người phụ nữ 3 con ‘tâm sự’ với bồ trên ô tô bị cả làng bắt gặp: Một tuần thì hết 6 ngày trốn ra đồng 'mây mưa'

Xã hội 16/05/2018 18:09

Mặc dù đã có chồng và 3 đứa con nhưng người phụ nữ này vẫn ngoại tình cùng với người đàn ông khác.

Sau khi nhận được tin báo từ dân làng, người chồng đã gọi gia đình vợ đến giải quyết sự việc.

Vì quá xấu hổ nên người phụ nữ này chỉ biết che mặt còn gã nhân tình thì cố thủ trên xe không dám ra ngoài vì sợ bị đánh. Nhận được tin em gái làm điều sai trái, chị của người vợ chỉ biết ôm mặt khóc lóc.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên). Theo lời của những người có mặt tại hiện trường, trong lúc người chồng đi làm công nhân vất vả nuôi vợ thì cô vợ lại đi "cắm sừng" chồng.

Một người hàng xóm bức xúc: “Một tuần thì hết 6 ngày chúng nó ra đây trần truồng. Đứa đi xe máy ra trước thì gọi cho đứa đi ô tô, đứa đi ô tô ra trước thì gọi cho đứa đi xe máy”.

Người phụ nữ 3 con ‘tâm sự’ với bồ trên ô tô bị cả làng bắt gặp: Một tuần thì hết 6 ngày trốn ra đồng 'mây mưa' - Ảnh 1
Cặp đôi thường xuyên lén lút ra đồng để ngoại tình - Ảnh chụp màn hình

Sau khi clip được chia sẻ, người vợ bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc.

“Những người như thế này thật làm mất mặt phụ nữ. Đã có chồng và 3 con mà còn bỏ đi ngoại tình ngay giữa ban ngày như thế này. Thật sự không thể nói nổi”, M.A bình luận.

“Người chồng này tính ra vẫn còn bình tĩnh lắm, không như mấy vụ đánh ghen khác. Có chồng chăm chỉ làm ăn mà không biết giữ sau này mất rồi mới hối hận. Giờ chỉ tội nghiệp cho ba đứa trẻ, gia đình tan nát không biết sau này sẽ sống sao”, L.O thương cảm cho số phận của ba đứa trẻ tội nghiệp.

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Sau một thời gian nghi ngờ, người chồng ôm theo hai đứa con đến tận nơi vợ và tình nhân thuê trọ để bắt quả tang.

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