Clip cặp đôi ‘mây mưa’ kịch liệt trong xe ô tô trước nhà dân gây bức xúc

Xã hội 31/05/2018 14:21

Không chỉ đậu xe trước nhà người khác, cặp đôi còn vô tư “mây mưa” trong xe khiến chủ nhà và cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi vô tư làm "chuyện ấy" trên xe ô tô ngay trước cửa nhà người khác. Điều đáng nói là kính ô tô không dùng kính tối màu nên người ngoài có thể thấy hết "cảnh nóng" trong xe.

Theo thông tin trên Một thế giới, sự việc xảy ra tại quận 7 (TP.HCM) vào rạng sáng ngày 30/5. Chủ nhà chính là người quay lại đoạn clip trên.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người lên tiếng chỉ trích hành vi của cặp đôi này vì không kìm hãm được dục vọng của bản thân.

“Không hiểu sao đậu trước nhà người ta mà có thể làm vậy được luôn. Nếu mà muốn quá thì tìm khách sạn mà vào. Chẳng lẽ có tiền đi ô tô mà không có tiền thuê phòng khách sạn hay sao?” K.L bình luận.

“Xã hội bây giờ loạn thật. Người lớn cứ vô tư như vậy, thử hỏi mấy đứa trẻ lỡ nhìn thấy rồi học theo thì biết trách ai?”, V.B lo lắng.

Clip cặp đôi ‘mây mưa’ kịch liệt trong xe ô tô trước nhà dân gây bức xúc - Ảnh 1
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, vẫn có những người bênh vực cặp đôi này. Họ cho rằng đó là việc bình thường vì khi tình yêu thăng hoa, đâu ai có thể ngăn được?

H.P nói: “Bình thường mà. Cảm xúc tình yêu dâng trào thì thể hiện thôi, có phải ăn cướp hay giết người đâu mà lên án. Đó là quyền riêng tư của họ”.

“Biết là chuyện riêng tư nhưng tại sao lại làm ở nơi công cộng? Nhất là ngay trước cửa nhà người khác, thật vô ý thức”, M.Y phản bác ý.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng vụ việc vẫn đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

Người phụ nữ 3 con ‘tâm sự’ với bồ trên ô tô bị cả làng bắt gặp: Một tuần thì hết 6 ngày trốn ra đồng 'mây mưa'

Người phụ nữ 3 con ‘tâm sự’ với bồ trên ô tô bị cả làng bắt gặp: Một tuần thì hết 6 ngày trốn ra đồng 'mây mưa'

Mặc dù đã có chồng và 3 đứa con nhưng người phụ nữ này vẫn ngoại tình cùng với người đàn ông khác.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp đôi quan hệ trên xe clip sốc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày