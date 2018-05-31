Không chỉ đậu xe trước nhà người khác, cặp đôi còn vô tư “mây mưa” trong xe khiến chủ nhà và cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi vô tư làm "chuyện ấy" trên xe ô tô ngay trước cửa nhà người khác. Điều đáng nói là kính ô tô không dùng kính tối màu nên người ngoài có thể thấy hết "cảnh nóng" trong xe.

Theo thông tin trên Một thế giới, sự việc xảy ra tại quận 7 (TP.HCM) vào rạng sáng ngày 30/5. Chủ nhà chính là người quay lại đoạn clip trên.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người lên tiếng chỉ trích hành vi của cặp đôi này vì không kìm hãm được dục vọng của bản thân.

“Không hiểu sao đậu trước nhà người ta mà có thể làm vậy được luôn. Nếu mà muốn quá thì tìm khách sạn mà vào. Chẳng lẽ có tiền đi ô tô mà không có tiền thuê phòng khách sạn hay sao?” K.L bình luận.

“Xã hội bây giờ loạn thật. Người lớn cứ vô tư như vậy, thử hỏi mấy đứa trẻ lỡ nhìn thấy rồi học theo thì biết trách ai?”, V.B lo lắng.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, vẫn có những người bênh vực cặp đôi này. Họ cho rằng đó là việc bình thường vì khi tình yêu thăng hoa, đâu ai có thể ngăn được?

H.P nói: “Bình thường mà. Cảm xúc tình yêu dâng trào thì thể hiện thôi, có phải ăn cướp hay giết người đâu mà lên án. Đó là quyền riêng tư của họ”.

“Biết là chuyện riêng tư nhưng tại sao lại làm ở nơi công cộng? Nhất là ngay trước cửa nhà người khác, thật vô ý thức”, M.Y phản bác ý.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng vụ việc vẫn đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-cap-doi-may-mua-kich-liet-trong-xe-o-to-truoc-nha-dan-gay-buc-xuc-284826.html