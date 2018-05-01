Cặp bồ rồi đăng ảnh ‘mây mưa’ lên Facebook, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' sấp mặt

Xã hội 01/05/2018 14:03

Không chỉ đi cặp bồ, người đàn ông này còn chụp ảnh mặn nồng của cả hai rồi đăng lên Facebook khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ, người đàn ông này sau khi đi cặp bồ đã chụp lại những bức ảnh nhạy cảm của mình và bồ nhí rồi đăng lên trang cá nhân.

Cặp bồ rồi đăng ảnh ‘mây mưa’ lên Facebook, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' sấp mặt - Ảnh 1
Những bức ảnh nhạy cảm được người đàn ông này chia sẻ cùng dòng trạng thái: 'Cặp bồ đăng lên cho có kỷ niệm' - Ảnh chụp màn hình

Những bức ảnh này khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc. Họ cho rằng người đàn ông này không những trơ trẽn mà còn có tâm lý biến thái.

Cặp bồ rồi đăng ảnh ‘mây mưa’ lên Facebook, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' sấp mặt - Ảnh 2
Một trong những bức ảnh mà người đàn ông này chia sẻ trên Facebook - Ảnh: Facebook

"Không ngờ trên đời còn có những người đàn ông trơ trẽn như vậy, đã ngoại tình rồi mà còn chụp ảnh đăng Facebook. Đúng là tội nghiệp cho vợ, con của anh ta", K.L bình luận.

"Chắc Facebook của ông này bị hack rồi chứ những bức hình này ai đâu mà đăng trên Facebook. Nếu không bị hack thì tâm lý của người này cũng thuộc dạng biến thái mới có thể đăng mấy bức ảnh kinh tởm này", Q.T phân tích.

Một số khác lại cho rằng có thể ông ta bị kẻ xấu lấy tài khoản Facebook và đăng ảnh hãm hại. Dù thực hư vụ việc chưa được làm rõ nhưng những bức ảnh này vẫn đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng.

Cặp bồ rồi đăng ảnh ‘mây mưa’ lên Facebook, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' sấp mặt - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân của mình, ngoài những bức ảnh này, anh ta thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh và clip nhạy cảm khiến người xem không khỏi nóng mắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc cho bạn đọc. 

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Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình

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