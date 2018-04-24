Thiếu tiền tiêu xài, Phương đột nhập vào nhà cha ruột lấy trộm điện thoại và sổ hộ khẩu. Sau khi cầm điện thoại với giá 1 triệu đồng, Phương nhờ người nhắn với cha đem 5 triệu để chuộc điện thoại, nếu không sẽ tung ảnh nóng của ông lên mạng.

Sáng nay (24/4), Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) xác nhận đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1994, cư ngụ ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5/12/2017, đối tượng Phương đã đột nhập vào nhà ông T. (cha ruột của Phương) để trộm tiền xài. Phương trộm được một chiếc điện thoại hiệu Oppo New 7 và lấy thêm sổ hộ khẩu của gia đình. Chiếc điện thoại được Phương cầm với giá một triệu đồng.

Đối tượng Phương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Hôm sau, Phương nhờ người thông báo với cha mình đem 5 triệu sang chuộc lại điện thoại nếu không sẽ tung những bức ảnh nóng của cha và bạn gái lên mạng xã hội.

Vào ngày 7/12/2017, ông T. nhờ người quen mang tiền đưa cho Phương để chuộc lại điện thoại và sổ hộ khẩu. Sau khi lấy điện thoại, ông T. đã tố cáo hành vi của con trai đến các cơ quan chức năng.

Nhận được đơn của ông T., công an đã mời Phương lên trụ sở để làm việc nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định truy nã Phương, đến nay thì bắt được đối tượng.

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