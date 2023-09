Cô giáo bị lộ ảnh giường chiếu với tình cũ U70: Từng dùng ảnh nóng để tống tiền người yêu

Liên quan đến vụ việc cô L.T.D bị lộ ảnh nóng với người yêu cũ trên mạng xã hội, ông P.V.Q (tình cũ của cô D.) đã lên tiếng thừa nhận việc đăng những bức ảnh đó lên Facebook.

Ngoài ra, ông Q. cũng cho biết thêm, trước đó cô D. đã dùng những bức ảnh nóng này để đe dọa, tống tiền mình.

Như thông tin trước đó đã đưa, ngày 15/3, trung tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đã nhận được đề nghị giúp đỡ từ cô giáo L.T.D (sinh năm 1985, giáo viên Trường Mầm non Sơn Điện, huyện Quan Sơn) về việc bị kẻ xấu tung ảnh “nóng” lên Facebook.

Theo chia sẻ của cô D., trước đây cô có quan hệ tình cảm với người đàn ông tên P.V.Q (sinh năm 1950, quê Ninh Bình). Sau đó, vì cả hai không hợp tính nhau nên chia tay. Trong lúc yêu nhau, chị D. có dùng điện thoại của mình chụp lại một số hình ảnh “giường chiếu” của cả hai rồi gửi cho ông Q.

Theo lời kể của ông Q., những bức ảnh 'giường chiếu' này là do cô D. đã dùng để tống tiền ông trước đó

Sau khi cô lấy chồng khoảng hai tháng, những hình ảnh này liên tục xuất hiện trên Facebook. Sự việc khiến đời tư và công việc của cô D. bị ảnh hưởng nên cô quyết định nhờ công an giúp đỡ.

Chia sẻ với báo Gia đình Việt Nam, ông Q. đã thừa nhận tung những bức ảnh đó lên mạng. Ông nói: “Tôi thừa nhận đã tung bức ảnh này lên mạng và cũng có nặng lời”.

Được biết người đàn ông này là kỹ sư điện về hưu, vợ mất cách đây 3 năm, các con của ông cũng đã trưởng thành. Sau khi về hưu, ông đến Quan Sơn làm thêm thì gặp cô giáo D. và nảy sinh tình cảm. Cả hai cũng từng sống chung với nhau như vợ chồng. Những bức ảnh ông đăng lên mạng xã hội là do cô D. dùng chúng để tống tiền và làm nhục ông.

Ông Q. nói: “Tôi khẳng định, trước đây cô D. dùng ảnh này để đe dọa tôi, tôi có bằng chứng.... Bản thân tôi cũng sẽ làm đơn và gửi những hình ảnh, tin nhắn cho cơ quan công an tỉnh Ninh Bình để làm rõ về vụ việc này”.

Ông này còn cho biết thêm, nguyên nhân hai người chia tay là do ông phát hiện người yêu nói dối, lừa gạt ông.

