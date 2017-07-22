"Hôm nay, mình xin nói cho mọi người biết bộ mặt thật tên này. Đó là N.T.Đ, quê ở Thới Bình - Cà Mau, sinh viên đại học năm 2, nghe nói ban đêm bán trái cây hộp từ thứ 2 - 6, thứ 7 và chủ nhật đi học và có hát đám.

Câu chuyện bắt đầu khi một fanpage đăng tải trường hợp một nam sinh, có tên là N.T.Đ, lừa tình khiến một cô gái tự tử. Người kể lại câu chuyện tự xưng là anh trai của cô gái bị hại. Anh thuật lại câu chuyện như sau:

Tên này chỉ mới học 2 năm đại học mà rất cáo già. Lợi dụng biết ăn nói và vẻ ngoài một chút nên hay kết bạn Zalo với một số bé gái, lợi dụng tâm lý hồn nhiên tò mò và dụ những bé gái gửi hình cơ thể cho xem và hứa xem xong sẽ xoá kiểu: “Mình là người yêu, ngại gì!”. Sợ mích lòng người yêu nên các bé gái mạnh dạn gửi cho hắn xem. Không ngờ đó là một cái bẫy".

Anh kể thêm, sau nhiều lần xem ảnh trên mạng thì gã Đ. này sẽ yêu cầu các bé gặp mặt ở ngoài đời với những lời nói mật ngọt. Nếu các cô gái không đồng ý thì hắn ta sẽ dùng những bức ảnh nhạy cảm để uy hiếp. Vì những đối tượng mà Đ. lựa chọn thường là những cô gái tuổi còn nhỏ nên nhút nhát và rất dễ bị lừa. Sau khi hại đời những cô gái trẻ, hắn ta lại đi tìm những con mồi mới. Và em gái người chia sẻ câu chuyện này là một trong những nạn nhân bị Đ. lừa gạt.

Được biết, N.T và anh trai sống cùng bà ngoại từ nhỏ sau khi ba mẹ ly dị. Người anh trai sau khi tìm được việc làm ở thành phố lớn thì mang theo em gái học lớp 10 lên ở cùng. Thế nhưng, vì bận rộn công việc và tin tưởng em gái nên anh chàng ít quan tâm đến em mình khiến cô bị kẻ xấu lợi dụng.

Sau khi bắt gặp em gái và Đ. làm "chuyện người lớn" trong phòng, anh trai của N.T bắt đầu theo dõi Đ.

"Nhiều lần theo dõi, tôi biết tên này thường hay tới lui nhà nghỉ, chắc là khách quen (xin cho giữ bí mật thông tin và địa chỉ nhà nghỉ), trong đó có rất nhiều cô gái tuổi mới lớn, khờ khạo có, sành đời có, không ít lần có em tôi" - người anh nói trên chia sẻ.

Khi biết được con người thật của Đ., anh liền ngăn cấm N.T qua lại với Đ., nhưng cô bé không nghe và nói mình có nguyên nhân riêng, không cần anh trai quan tâm.

Sau đó không lâu, N.T được phát hiện tự tử trong phòng trọ. Khi tìm hiểu tin nhắn trong điện thoại N.T thì người anh trai mới biết em gái mình bị Đ. lợi dụng chứ không phải yêu đương.

Mặc dù thương em gái, muốn trình báo công an nhưng Đ. dọa sẽ tung tất cả clip của hắn và N.T lên mạng xã hội nên người anh trai đành im lặng.

Mục đích mà anh trai N.T chia sẻ câu chuyện trên lên mạng xã hội là vì muốn cảnh báo mọi người và hy vọng câu chuyện sẽ đến tai người nhà, bạn bè của Đ. để hắn không dám lộng hành như hiện nay.

Tuy nhiên, mới đây, một người có tên T.T.P tự xưng là bạn của Đ. đã lên tiếng nói rằng đây chỉ là câu chuyện được bịa đặt để hãm hại Đ.

P. công nhận Đ. có sở thích chụp ảnh khiêu dâm và có sở thích kỳ dị, nhưng nạn nhân tên N.T trong câu chuyện trên đã ngoài 20 tuổi và là nhân viên ở hộp đêm chứ không phải học sinh.

Người bạn này còn cho biết thêm, Đ. đang bị một nhóm gồm 7 người hãm hại để tống tiền, chính họ đã dựng lên câu chuyện trên rồi đăng lên mạng xã hội. Cụ thể, P. chia sẻ như sau:

"Theo hiểu biết và nhìn thấy của mình, tên này đúng là có biến thái, chụp ảnh khiêu dâm. Điều này ai cũng công nhận. Mình là bạn nó, cũng ở gần nhà. Cách đây 2 hay 3 tháng gì đó, Đ. có dẫn người bạn gái này về nhưng sự thật thì nạn nhân tên T. kể sai sự thật. Cô ta đã ngoài 20 tuổi rồi và lúc trước có đi làm tại quán bar XK. Thay vì ngồi đó bình luận chửi nó khi chỉ thấy 1 phía nói. Mình là bạn nó nên rất rõ bây giờ nó đang ở trụ sở công an để trình báo. Sự thật của câu chuyện mình biết rất rõ.

Chuyện là cách đây mấy tháng, hắn có dẫn bạn gái này về, trông cô này già hơn hắn và được biết là người từng trải chứ không phải là học sinh chưa 18 tuổi. Theo một số nguồn tin từ bạn bè của mình và vài lần lên Cần Thơ chơi với Đ., đi bar, thì biết cô này là nhân viên tại quán bar. Những hình ảnh mà Đ. chụp thực chất là khi quen nhau, cô ta đã lấy ảnh trên mạng để gửi cho Đ., kêu Đ. gửi lại cho coi và làm các trò như thế (theo lời Đ.). Còn những đoạn tin nhắn mà các fanpage đăng, mọi người có thể thấy nếu như chụp ảnh màn hình thì phải rõ nét từng chi tiết và mọi vị trí, cớ sao lại bị xóa mờ ở các vị trí quan trọng như nội dung tin nhắn và giờ giấc. Nếu như mình muốn hại hắn thì mình chỉ cần lập 1 nick Zalo và tải hình hắn về rồi viết ra cũng được vậy. Khi mình mang những thông tin mà các trang mạng đăng gần đây cho ba hắn, ba hắn đã từ bỏ người con này. Thực chất, Đ đang bị hãm hại bởi một nhóm gồm 7 người.

Nó kể với mình mà nó không biết phải làm sao nên mình chỉ muốn mọi người biết về sự thật. Mọi người giúp nó đi. Những hình ảnh đó là khi quen nhau thì mù quáng, con nhỏ đó kêu nó chụp, để đưa nó vào cái bẫy, còn tin nhắn ai có một chút hiểu biết là nhận ra hình ảnh có vấn đề.

Nó bị 1 nhóm 7 người tống tiền, khi không được, bọn nó hại đó. Với lại tính của Đ. đi chơi hay tính toán, ít chịu chi tiền nên bọn nó ghét”.

Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội vì chân tướng vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, đây cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ, cần tỉnh táo khi làm quen, kết bạn trên mạng xã hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin sự việc.