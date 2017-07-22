Tay chân dập nát, người mẹ vẫn cố bới đất đá cứu con trai 4 tuổi bị chôn vùi

Xã hội 22/07/2017 10:23

Ngày 19/7, cơn mưa lớn kéo dài ở Sơn La làm đất đá sạt lở chôn vùi căn nhà của chị Trần Thị Thơm. Lúc này, dù hai tay đã bị dập nát nhưng chị vẫn cố sức tìm cách cứu sống đứa con 4 tuổi bị chôn vùi.

Mấy ngày gần đây, sự việc hai mẹ con chị Trần Thị Thơm (40 tuổi) và bé Phạm Hồng Phúc (4 tuổi) bị thương nặng vì đất đá sạt lở làm sập nhà nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đặc biệt là bé Phúc, chỉ mới 4 tuổi mà phải cưa bỏ hai chân, hằng ngày phải gánh chịu những cơn đau khủng khiếp do vết thương gây ra.

Tay chân dập nát, người mẹ vẫn cố bới đất đá cứu con trai 4 tuổi bị chôn vùi - Ảnh 1
Bé Phúc (4 tuổi) bị cắt mất 2 chân sau tai nạn - Ảnh: Đời sống Việt Nam

Theo lời kể của chị Thơm, vào ngày xảy ra sự việc, anh Hồng (chồng chị) đang đi công tác xa, đứa con gái lớn thì đi chơi bên ngoài, ở nhà chỉ còn hai mẹ con. Sau khi đi làm về, chị chuẩn bị nấu cơm còn bé Phúc thì nằm chơi ở giường trong. Một lúc sau, nghe tiếng đá lăn chị chạy vội vào nhà ôm chạy ra ngoài nhưng không kịp. Hai mẹ con bị đè dưới đống đổ nát, "tay tôi bị dập hết nhưng vẫn cố bế đá để nâng người con lên. Mẹ kêu, con kêu nên các bác lao vào kéo được và đưa đi bệnh viện luôn".

Tay chân dập nát, người mẹ vẫn cố bới đất đá cứu con trai 4 tuổi bị chôn vùi - Ảnh 2
Dù tay chân đã bị dập nát nhưng người mẹ vẫn cố gắng bới đá cứu con trai - Ảnh: Đời sống Việt Nam

Khi hỏi về những dự định trong tương lai, chị Hồng nghẹn ngào: "Sau này đợi cháu lớn rồi lắp chân giả chứ làm sao được. Tôi nằm đây lại mang theo gánh nặng cho chồng chẳng làm gì được".

Mặc dù hiện nay hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị kéo dài vì 1 bên chân của chị Thơm bị gãy và 1 cánh tay dập nát hoàn toàn. 

Còn bé Phúc bị cưa cả hai chân. Sau khi tỉnh lại, em vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với bản thân. Từ đó đến nay, bé Phúc chưa một ngày được ngủ yên giấc. Những cơn đau khiến em giật mình tỉnh giấc, mếu máo khóc đòi mẹ. Khi tận mắt chứng kiến cảnh này, nghe tiếng khóc tội nghiệp của đứa trẻ, không ai cầm được nước mắt. 

Nhìn thấy vợ con nằm trên giường bệnh, anh Hồng nghẹn ngào nói: "Nhìn con trai bị cưa mất hai chân, vợ dập hết tay chân tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Thương vợ, thương con chịu bao nhiêu đau đớn mà không làm được gì, nhưng tôi cũng phải làm chỗ dựa cho hai mẹ con chứ gục ra đây thì ai sẽ lo liệu cho gia đình".

Tay chân dập nát, người mẹ vẫn cố bới đất đá cứu con trai 4 tuổi bị chôn vùi - Ảnh 3
Mọi gánh nặng kinh tế giờ đây đều do mình anh Hồng gánh - Ảnh: Đời sống Việt Nam

Được biết, gia đình anh Hồng và chị Thơm có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi kết hôn, anh chị sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái. Người dân xung quanh thương tình hoàn cảnh vợ chồng anh khó khăn nên giúp đỡ xây dựng ngôi nhà nhưng nay lại gặp nạn. Anh Hồng làm lái xe cho Trung tâm Thanh thiếu niên của thành phố Sơn La, chị Thơm trước khi bị nạn làm nghề tự do, mỗi ngày chỉ kiếm được trăm ngàn. Nay gia đình gặp nạn, mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên vai anh Hồng mà hai mẹ con chị Thơm không biết phải điều trị đến bao giờ mới có thể hồi phục.

Hiện tại, gia đình anh Hồng rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các mạnh thường quân để có thể vượt qua khó khăn này. 

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin vui lòng gửi về:

Nguyễn Tiến Hồng, số nhà 15, ngõ 70, đường Nguyễn Du, tổ 12, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

SĐT: 093 220 7389 hoặc 096 353 6977

Hoặc đến trực tiếp phòng 308, tầng 3, nhà B3, Bệnh viện Việt Đức.

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân

Cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 19/7 ở Sơn La khiến đất đá bị sạt lở, lăn xuống ngôi nhà cấp 4 làm cho hai mẹ con chị Trần Thị Thơm (40 tuổi) và bé Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) bị thương nặng. Hậu quả, bé Phúc phải cắt bỏ cả hai chân dập nát.

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