Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân

Xã hội 21/07/2017 13:40

Cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 19/7 ở Sơn La khiến đất đá bị sạt lở, lăn xuống ngôi nhà cấp 4 làm cho hai mẹ con chị Trần Thị Thơm (40 tuổi) và bé Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) bị thương nặng. Hậu quả, bé Phúc phải cắt bỏ cả hai chân dập nát.

Chứng kiến cảnh bé trai chỉ mới 4 tuổi phải quằn quại vì đau đớn do vết thương gây ra, những người xung quanh không ai cầm được nước mắt. Kể từ khi gặp nạn đến nay, bé Phúc chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc bé lại khóc rồi nói: "Đau, đau quá, chân con đâu rồi, mẹ ơi?".

 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/7 vừa qua, sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều khối đá lớn trên núi bị sạt lở đã lăn xuống làm sập nhà anh Nguyễn Tiến Hồng khiến vợ anh - chị Nguyễn Thị Thơm và con trai Nguyễn Hồng Phúc bị vùi lấp.

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân - Ảnh 1
Căn nhà anh Hồng bị vùi lấp do đất đá sạt lở sau trận mưa lớn - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngay khi hay tin, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường và đưa hai mẹ con đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Theo kết quả thăm khám tại bệnh viện, chị Thơm bị gãy chân tay và xương sườn. Về phần bé Phúc, khi được cứu khỏi hiện trường, một chân của bé đã bị đứt lìa, chân còn lại bị dập nát phải cắt bỏ, sức khỏe vô cùng yếu vì mất máu quá nhiều.

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân - Ảnh 2
Chị Thơm bị dập nát tay, chân và gãy xương sườn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được biết, hiện nay anh Hồng đang làm lái xe ở Trung tâm Thanh thiếu niên của thành phố Sơn La, chị Thơm nhặt đồng nát và làm thuê để kiếm sống qua ngày, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. 

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân - Ảnh 3
Bé Phúc phải phẫu thuật cắt bỏ cả hai chân - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân - Ảnh 4
Hiện nay, hai mẹ con chị Thơm và bé Phúc đang được điều trị ở bệnh viện Việt Đức - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện chị Thơm và bé Phúc đang được điều trị ở bệnh viện Việt Đức, tình hình sức khỏe rất yếu. Mặc dù được công ty bảo hiểm chi trả một số tiền, nhưng vẫn không đủ để gia đình trang trải. Hiện gia đình anh Hồng vô cùng khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin vui lòng gửi về:

Nguyễn Tiến Hồng, số nhà 15, ngõ 70, đường Nguyễn Du, tổ 12, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

SĐT: 093 220 7389 hoặc 096 353 6977

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