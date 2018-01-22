Chồng bỏ vợ mới sinh lăng nhăng với bồ nhí còn ngang nhiên đăng ảnh nóng khiêu khích

Kết hôn được 1 năm, vợ sinh con mới được 4 tháng thì người chồng chuyển sang ở hẳn với bồ nhí. Chưa kể, anh ta còn đăng ảnh nóng với người yêu, thách thức cả gia đình nhà vợ.

Mới đây, trên mạng xã hội, một người dùng Facebook có tên N.N đã đăng bài "bóc phốt" anh rể ngoại tình không đoái hoài vợ con, còn đăng ảnh nóng trêu tức cả gia đình. Bài chia sẻ "gây bão" của N.N trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Theo N.N, chị gái cô mới sinh được 4 tháng mà người chồng đã dọn qua ở chung với nhân tình:

“Chị em mới sinh bé được có 4 tháng mà giờ anh rể qua ở với con này luôn rồi. Ăn nằm chung mở quán cà phê chung nữa. Chị em thì hiền không dám nói nặng nhẹ vì thương. Nhưng em thề với các mẹ là em không thể để loại này như này đâu. Biết là do đàn ông nhưng cô này suốt ngày đăng ảnh tình tứ lên Facebook ôm hôn các kiểu. Còn lấy Facebook anh kia đăng nữa. Sao trên hành tinh lại có loại mặt dày trét bê tông như con này nhỉ”. Sau khi bị "bóc phốt", cô nhân tình vẫn ngang nhiên đăng thêm "ảnh nóng" - Ảnh: Internet Sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, nhiều bà mẹ bỉm sữa đã vào Facebook cá nhân của người chồng và cô bồ nhí trên để trút giận thay người vợ tội nghiệp. Thế nhưng, cô bồ nhí chẳng những không sợ hãi mà còn đăng đàn chửi lại những người này bằng ngôn ngữ "chợ búa".

Trong khi đó, người chồng vẫn im lặng. Thay vào đó, Facebook của anh ta liên tục cập nhật những dòng trạng thái tình tứ, quà tặng của mình và người yêu. Người chồng liên tục chia sẻ ảnh ngọt ngào, hạnh phúc với bồ nhí trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Mặc dù thực hư vụ việc vẫn chưa được xác thực, nhưng cư dân mạng vô cùng tức giận, liên tục chửi bới cặp đôi này vì cho rằng "không có lửa thì làm sao có khói". Được biết, chị gái của N.N sinh năm 1997, là một người hiền lành. Sau khi biết chồng ngoại tình, cô cũng chỉ im lặng, khóc một mình, không ăn uống gì mặc dù còn phải nuôi con nhỏ. Gia đình hai bên cũng bất lực trước sự việc. Chị gái của N.N là một người vô cùng hiền lành - Ảnh: Internet Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin về vụ việc.

Bồ nhí đánh chửi vợ giữa phố Hà Nội: 'Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng' Được người chồng ủng hộ, bồ nhí xông tới đánh ngược lại vợ và chửi bới khá to tiếng "Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng". Cuối cùng, cô vợ bất lực nhìn chồng đưa bồ nhí lên ô tô đi mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-bo-vo-moi-sinh-lang-nhang-voi-bo-nhi-con-ngang-nhien-dang-anh-nong-khieu-khich-267770.html