Bồ nhí trơ trẽn giật chồng người khác còn lên mạng diễn vai bị hại, lừa gạt chị em đi chửi vợ nhân tình

Xã hội 17/01/2018 18:44

Không chỉ phá hoại gia đình người khác, cô bồ nhí còn trơ trẽn đóng vai người bị hại đăng đàn Facebook tố ngược vợ nhân tình cướp chồng khiến chị này bị mọi người chửi sấp mặt.

Mới đây, trong một nhóm dành cho chị em trên mạng xã hội, một người phụ nữ xin giấu tên đã kể lại câu chuyện mình bị người thứ ba giật chồng còn mắng chửi không thương tiếc.

Bồ nhí trơ trẽn giật chồng người khác còn lên mạng diễn vai bị hại, lừa gạt chị em đi chửi vợ nhân tình - Ảnh 1
Người phụ nữ tự xưng là vợ đăng đàn tố bồ nhí cướp chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì không thể làm gì cô bồ nhí kia, người này đành nhờ hội chị em trong nhóm lên trang cá nhân làm xấu mặt cô ta.

Chị ta kể: “Cầu cứu 5000 chị em. Em xin phép dùng nick ảo ạ. Vì chồng em đã buông bỏ tất cả để quay về với vợ con nên không muốn vạch áo cho người xem lưng. Chỉ là em muốn nhờ cậy các chị em giúp em thôi ạ. Hôm chủ nhật em có đọc được tin nhắn của con này trong máy chồng em, chắc ổng quên không xóa.

Em đọc xong chụp lại màn hình gửi sang máy em để trả máy ổng. Em vẫn rất bình tĩnh coi như không có chuyện gì. Em tính tự giải quyết mà nghĩ lại thấy tủi quá, em về em hỏi thẳng ổng.

Bồ nhí trơ trẽn giật chồng người khác còn lên mạng diễn vai bị hại, lừa gạt chị em đi chửi vợ nhân tình - Ảnh 2
Dòng trạng thái cầu cứu cư dân mạng của "người vợ" giả mạo - Ảnh: Internet

Ổng lấp lửng nhận hết với em nhưng nói con đó nó cứ bám, dù chỉ là mới gặp và ngủ với nhau đôi lần mà chồng em cứ nói bỏ là nó lăn đùng ra ngất hoặc khóc lóc đòi tự tử. Ổng bảo tội con đó bị chồng bỏ chứ không có yêu.

Bồ nhí trơ trẽn giật chồng người khác còn lên mạng diễn vai bị hại, lừa gạt chị em đi chửi vợ nhân tình - Ảnh 3
Tin nhắn được cho là của cô bồ nhí chửi vợ nhân tình - Ảnh: Internet

Em nhắn tin cho nói nói với nó rất nhẹ nhàng mà nó độp em như thế này đây ạ. Em nhờ cậy 5000 chị em giúp em. Chứ em thì không có thói quen đánh ghen hay dằn mặt gì cả. Em chỉ muốn tự bản thân nó xấu hổ thôi. Em được biết nó chưa bỏ hẳn chồng mà vẫn ở nhà chồng. Đọc Facebook cứ nghĩ nó thương nhớ chồng nó. Ai dè nó thương nhớ chồng người khác”.

Đúng như mong muốn của người này, Facebook cá nhân của chị kia tràn ngập lời mắng chửi. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu chị em mới tá hỏa phát hiện mình đã bị lừa trắng trợn. Trên thực tế, người mà chị em chửi bới mới chính là nạn nhân bị giật chồng. Những hình ảnh, tin nhắn "tố" cướp chồng là do một tay cô bồ nhí cùng anh chồng bội bạc ngụy tạo để vu oan cho người vợ tội nghiệp.

Sau đó, người vợ đã phải lên tiếng đính chính lại sự việc.

Bồ nhí trơ trẽn giật chồng người khác còn lên mạng diễn vai bị hại, lừa gạt chị em đi chửi vợ nhân tình - Ảnh 4
Cô vợ thật lên tiếng giải thích - Ảnh: Internet

“Mọi người lưu ý giúp mình. Hiện tại iCloud của mình đã bị người khác sử dụng vào mục đích xấu. Thật ra con người sống với nhau không còn tình thì cũng phải còn nghĩa, sống phải để đức cho con cái về sau. Em xin lỗi khi phải vạch áo cho người xem lưng, nhưng chồng em thèm khát của lạ nên nghe lời xúi giục lấy iCloud của em để nhắn tin nhằm hạ nhục em. Khổ lắm ạ! Mong cả nhà thông cảm khi vì chuyện riêng của nhà em mà bị phiền phức”.

Giữa lúc mọi người đang hoang mang không biết đâu là thực, đâu là giả, người phụ nữ ban đầu đã âm thầm xóa bài và lặn mất tăm.

Bồ nhí trơ trẽn giật chồng người khác còn lên mạng diễn vai bị hại, lừa gạt chị em đi chửi vợ nhân tình - Ảnh 5
Cư dân mạng hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả - Ảnh: Internet

Bực tức vì bị lừa gạt, hội chị em điều tra ngược lại danh tính và địa chỉ của cô bồ nhí rồi rủ nhau lập hội nhóm tìm cô gái kia ngoài đời.

Hiện vụ việc vẫn đang "gây bão" cộng đồng mạng.

Giật chồng người lại còn mắng chửi vợ, đến khi bị đánh ‘bồ nhí’ giả vờ yếu đuối nép sau lưng nhân tình

Giật chồng người lại còn mắng chửi vợ, đến khi bị đánh ‘bồ nhí’ giả vờ yếu đuối nép sau lưng nhân tình

Mặc dù người chồng đã bỏ hẳn vợ con để sống chung với “bồ nhí”, nhưng người thứ ba vẫn cứ lên Facebook chửi bới vợ của nhân tình.

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