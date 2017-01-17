Clip: 'Bồ nhí' bị hai bà vợ cả đánh ghen 'tơi tả' tại quán ăn

Xã hội 17/01/2017 16:47

Mới đây một đoạn clip đánh ghen của hai người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội được lan truyền với tốc độ chóng mặt, theo The Sun.

Được biết đoạn clip này quay trong một nhà hàng sang trọng của Trung Quốc. Trong đoạn clip trên có thể thấy một cô gái trẻ bị hai người phụ nữ liên tục đánh tới tấp vào người đến nỗi cô gái chỉ có thể nằm bất động trên sàn và chịu đựng những cí đòn dohai người phụ nữ này giáng xuống.

Clip: 'Bồ nhí' bị hai bà vợ cả đánh ghen 'tơi tả' tại quán ăn - Ảnh 1
Hai người vợ liên tục đạp vào người cô gái. Ảnh: The Sun

Biết không thể chống cự, cô gái chỉ cố gắng dùng tay và túi xách để bảo vệ đầu và khuôn mặt của mình.

Theo trang này đưa tin, hai người phụ nữ trong clip là vợ của những người đàn ông mà cô này đang qua lại. Sau khi phát hiện mối quan hệ giữa chồng mình và cô gái này, họ đã hợp tác với nhau để điều tra và theo dõi để trừng trị cô gái này.

Trong đoạn clip còn xuất hiện một người đàn ông được cho là nhânt? viên của nhà hàng, mặc dù đã cố gắng can thiệp nhưng cũng “lực bất tòng tâm” trước sự hung hãn của hai người phụ nữ này. Không những không thể ngăn hai người họ lại, mà anh ta cũng bị một trong hai người đánh tới tấp vào mặt.

Clip: 'Bồ nhí' bị hai bà vợ cả đánh ghen 'tơi tả' tại quán ăn - Ảnh 2
Người đàn ông cố gắng ngăn cản nhưng không thành công. Ảnh: The Sun

Khi bị can ngăn, hai người này không những không dừng lại mà còn trở nên hung hãn hơn, họ bắt đầu xé rách quần áo của cô gái, kéo tóc và đánh cô nhiều hơn nữa. Không dừng lại ở đó, một trong hai người vợ đã dùng giày cao gót để đạp vào phía đáy quần của cô gái. Chưa hả giận, hai người này lại tiếp tục kéo lê cô gái trên sàn nhà, dùng túi xách đánh mạnh vào đầu của cô.

Clip: 'Bồ nhí' bị hai bà vợ cả đánh ghen 'tơi tả' tại quán ăn - Ảnh 3
Một trong hai người phụ nữ còn cố gắng dùng giày cao gót để đạp vào phía đáy quần của cô gái. Ảnh: The Sun

Những vụ việc đánh ghen ở Trung Quốc hiện không còn là chuyện hiếm thấy. Bằng chứng là trên các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn clip tương tự như đoạn clip này. Mặc dù được lan truyền rộng rãi, nhưng dường như cảnh sst nước này cũng không quá quan tâm. Một trong số những người tung clip lên mạng xã hội cho biết, cảnh sát sẽ không có đủ sức để xử lý nhưng việc như thế này, vì ngày nào cũng xảy ra rất nhiều vụ đánh ghen, trừ khi có người chết thì họ mới vào cuộc.

Khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.  Một người dùng mạng Weibo cho biết: “Cô gái này nên biết trước những hậu quả mà mình phải gánh khi dám cùng lúc hẹn hò hai người đàn ông đã có vợ, chưa chết là vẫn còn may”. Một người khác lại cho rằng “Một ai đó nên gọi cảnh sát đến giải quyết, nếu không cô gái trẻ đó có thể chết. Nhưng đây cũng là một bài học cho những cô gái có ý định lam “tiểu tam” đi giật chồng người khác”.

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