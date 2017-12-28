Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cả nhà vợ “xử” chồng và nhân tình vì “bồ nhí” đã giật chồng người khác mà còn lên mạng xã hội chửi bới người vợ.

Trong đoạn clip, người vợ tức giận dùng lời lẽ thô tục, dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào bồ nhí của chồng. Dù bị đánh, cô gái kia cũng chỉ im lặng nép phía sau nhân tình chứ không lên tiếng đáp trả.

“Theo như lời đương sự thì thanh niên này đã có vợ 3 năm mà vẫn cặp bồ... Không bao giờ về thăm con... Ở với người thứ 3. Chị vợ đã định nhắm mắt làm ngơ mà người thứ 3 cứ lên Facebook chửi bới. Trong clip là mẹ của chị vợ cùng vợ và bạn bè bắt tận tay day tận mặt anh chồng ở hiện trường cùng người thứ 3...”.

Dù bị đánh "sấp mặt", cô gái chỉ im lặng nép sau lưng nhân tình để được bảo vệ - Ảnh cắt từ clip

Thấy người yêu bị đánh tới tấp, anh chồng vừa dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên gia đình vợ vừa ôm cô gái vào lòng bảo vệ.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, đoạn clip thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem và hành nghìn bình luận. Hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng bênh vực người vợ và chỉ trích hành vi bắt cá hai tay và vô trách nhiệm với con cái của người chồng.

“Anh em ạ, tao nghĩ là vợ tốt, con ngoan thì tao khuyên anh em giữ cái hạnh phúc đã và đang có chứ đừng có ra ngoài cặp bồ làm gì, khổ vợ khổ con khổ cả gia đình rồi lại mang tai tiếng đến cho bố mẹ.

Nếu vợ nó không tốt thì anh em có thể bỏ, chứ vợ nó tốt với bố mẹ mình, với con mình, với mình thì việc gì phải làm trò bồ bịch làm gì nhỉ? Rồi đến lúc nó chán nó đi với thằng khác thì anh em lại bị hất cẳng thôi. Lúc đấy anh em không còn đường lui đâu.

Cá nhân tao thì trong suy nghĩ của tao không có từ đi cặp bồ luôn. Chị em vốn đã thiệt thòi rồi thì anh em nên yêu thương hết mực chứ. Còn những thanh niên nào vào bảo tao là tao chưa đến lúc cặp bồ hay gặp con nọ con kia, thì tao cũng xin lỗi luôn là tao dám vỗ ngực là không bao giờ có chuyện tao đi cặp bồ luôn thế cho nhanh. Vợ đẹp, con khôn thì việc gì tao phải đi ra ngoài làm gì, hơn nữa tao cũng không muốn mang tiếng xấu cho bố mẹ là đấy thằng này nó cặp bồ cặp bịch.

Tao không muốn bố mẹ tao đi ngoài đường gặp mọi người, gặp thông gia phải cúi gằm mặt xuống đất.

Thôi, câu cuối, tao muốn nói là anh em nào đã, đang và sẽ cặp bồ thì nên suy nghĩ lại không đến lúc mất tất cả thì lại lên kêu” - Đ.Đ khuyên giải các ông chồng đừng nên ra ngoài cặp bồ vì cuối cùng, chính mình là người nhận lấy hậu quả.

Một số ý kiến của cư dân mạng về vụ việc - Ảnh chụp màn hình

“Quả báo cho những kẻ chuyên đi giật chồng người khác mà còn lên chửi bới vợ người ta. Trên mạng thì hổ báo, đến khi bị gọi ra ngoài thì lại giả vờ yếu đuối. Thật sự căm hận những đứa như thế này” - T.H bày tỏ.