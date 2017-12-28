Giật chồng người lại còn mắng chửi vợ, đến khi bị đánh ‘bồ nhí’ giả vờ yếu đuối nép sau lưng nhân tình

Xã hội 28/12/2017 16:56

Mặc dù người chồng đã bỏ hẳn vợ con để sống chung với “bồ nhí”, nhưng người thứ ba vẫn cứ lên Facebook chửi bới vợ của nhân tình.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cả nhà vợ “xử” chồng và nhân tình vì “bồ nhí” đã giật chồng người khác mà còn lên mạng xã hội chửi bới người vợ.

Giật chồng người lại còn mắng chửi vợ, đến khi bị đánh ‘bồ nhí’ giả vờ yếu đuối nép sau lưng nhân tình - Ảnh 1
Người vợ tức giận vì cô bồ nhí ngang nhiên đăng ảnh tình tứ với chồng và chửi mình trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Cụ thể, sự việc được chia sẻ trên một trang fanpage nổi tiếng như sau:

“Theo như lời đương sự thì thanh niên này đã có vợ 3 năm mà vẫn cặp bồ... Không bao giờ về thăm con... Ở với người thứ 3. Chị vợ đã định nhắm mắt làm ngơ mà người thứ 3 cứ lên Facebook chửi bới. Trong clip là mẹ của chị vợ cùng vợ và bạn bè bắt tận tay day tận mặt anh chồng ở hiện trường cùng người thứ 3...”.

Trong đoạn clip, người vợ tức giận dùng lời lẽ thô tục, dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào bồ nhí của chồng. Dù bị đánh, cô gái kia cũng chỉ im lặng nép phía sau nhân tình chứ không lên tiếng đáp trả.

Giật chồng người lại còn mắng chửi vợ, đến khi bị đánh ‘bồ nhí’ giả vờ yếu đuối nép sau lưng nhân tình - Ảnh 2
Dù bị đánh "sấp mặt", cô gái chỉ im lặng nép sau lưng nhân tình để được bảo vệ - Ảnh cắt từ clip

Thấy người yêu bị đánh tới tấp, anh chồng vừa dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên gia đình vợ vừa ôm cô gái vào lòng bảo vệ.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, đoạn clip thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem và hành nghìn bình luận. Hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng bênh vực người vợ và chỉ trích hành vi bắt cá hai tay và vô trách nhiệm với con cái của người chồng.

“Anh em ạ, tao nghĩ là vợ tốt, con ngoan thì tao khuyên anh em giữ cái hạnh phúc đã và đang có chứ đừng có ra ngoài cặp bồ làm gì, khổ vợ khổ con khổ cả gia đình rồi lại mang tai tiếng đến cho bố mẹ.

Nếu vợ nó không tốt thì anh em có thể bỏ, chứ vợ nó tốt với bố mẹ mình, với con mình, với mình thì việc gì phải làm trò bồ bịch làm gì nhỉ? Rồi đến lúc nó chán nó đi với thằng khác thì anh em lại bị hất cẳng thôi. Lúc đấy anh em không còn đường lui đâu.

Cá nhân tao thì trong suy nghĩ của tao không có từ đi cặp bồ luôn. Chị em vốn đã thiệt thòi rồi thì anh em nên yêu thương hết mực chứ. Còn những thanh niên nào vào bảo tao là tao chưa đến lúc cặp bồ hay gặp con nọ con kia, thì tao cũng xin lỗi luôn là tao dám vỗ ngực là không bao giờ có chuyện tao đi cặp bồ luôn thế cho nhanh. Vợ đẹp, con khôn thì việc gì tao phải đi ra ngoài làm gì, hơn nữa tao cũng không muốn mang tiếng xấu cho bố mẹ là đấy thằng này nó cặp bồ cặp bịch.

Tao không muốn bố mẹ tao đi ngoài đường gặp mọi người, gặp thông gia phải cúi gằm mặt xuống đất.

Thôi, câu cuối, tao muốn nói là anh em nào đã, đang và sẽ cặp bồ thì nên suy nghĩ lại không đến lúc mất tất cả thì lại lên kêu” - Đ.Đ khuyên giải các ông chồng đừng nên ra ngoài cặp bồ vì cuối cùng, chính mình là người nhận lấy hậu quả. 

Giật chồng người lại còn mắng chửi vợ, đến khi bị đánh ‘bồ nhí’ giả vờ yếu đuối nép sau lưng nhân tình - Ảnh 3
Một số ý kiến của cư dân mạng về vụ việc - Ảnh chụp màn hình

“Quả báo cho những kẻ chuyên đi giật chồng người khác mà còn lên chửi bới vợ người ta. Trên mạng thì hổ báo, đến khi bị gọi ra ngoài thì lại giả vờ yếu đuối. Thật sự căm hận những đứa như thế này” - T.H bày tỏ.

Nữ nhân viên y tế cầm dao đi đánh ghen, chặt cụt ngón tay 'tình địch'

Nữ nhân viên y tế cầm dao đi đánh ghen, chặt cụt ngón tay 'tình địch'

Do ghen tuông, nữ nhân viên y tế cầm dao đến nhà hành hung "tình địch" khiến nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng cụt một phần ngón tay cái.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình mạng xã hội chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 18 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 18 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày