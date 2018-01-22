Cách đây ít giờ, một fanpage dành cho giới trẻ trên Facebook đã đăng tải clip đánh ghen giữa đường khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút gần 600.000 lượt xem và hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ.

Clip: Vợ bị bồ nhí ghen ngược, đánh giữa đường ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa (Hà Nội). Người vợ bắt quả tang chồng đi cùng bồ nhí liền chặn giữa đường, lôi nhân tình xuống xe đánh ghen. Tuy nhiên, người chồng ngăn cản vợ để che chắn cho bồ nhí. Lúc này, kẻ thứ ba (váy đen) được đà xông tới đánh ngược lại vợ (áo trắng) và chửi bới khá to tiếng "Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng". Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, cô vợ một thân một mình nên không thể làm gì, đành nhìn chồng đưa bồ nhí trở lại ô tô đi mất.