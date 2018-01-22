Bồ nhí đánh chửi vợ giữa phố Hà Nội: 'Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng'

Xã hội 22/01/2018 02:55

Được người chồng ủng hộ, bồ nhí xông tới đánh ngược lại vợ và chửi bới khá to tiếng "Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng". Cuối cùng, cô vợ bất lực nhìn chồng đưa bồ nhí lên ô tô đi mất.

Cách đây ít giờ, một fanpage dành cho giới trẻ trên Facebook đã đăng tải clip đánh ghen giữa đường khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút gần 600.000 lượt xem và hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ.

Clip: Vợ bị bồ nhí ghen ngược, đánh giữa đường ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa (Hà Nội). Người vợ bắt quả tang chồng đi cùng bồ nhí liền chặn giữa đường, lôi nhân tình xuống xe đánh ghen. Tuy nhiên, người chồng ngăn cản vợ để che chắn cho bồ nhí. Lúc này, kẻ thứ ba (váy đen) được đà xông tới đánh ngược lại vợ (áo trắng) và chửi bới khá to tiếng "Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng". Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, cô vợ một thân một mình nên không thể làm gì, đành nhìn chồng đưa bồ nhí trở lại ô tô đi mất.

Bồ nhí đánh chửi vợ giữa phố Hà Nội: 'Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng' - Ảnh 1
Bồ nhí đánh chửi vợ gây náo loạn một góc đường - Ảnh cắt từ clip
Bồ nhí đánh chửi vợ giữa phố Hà Nội: 'Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng' - Ảnh 2
Chồng ngăn cản không cho vợ động tới nhân tình trẻ tuổi - Ảnh cắt từ clip

Clip trên nhanh chóng thu hút rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Người lên án gã chồng lăng nhăng bội bạc và "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác, kẻ lại cho rằng đánh ghen là hành động tự hạ thấp giá trị bản thân.

Bồ nhí đánh chửi vợ giữa phố Hà Nội: 'Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng' - Ảnh 3
Cư dân mạng bàn tán khá rôm rả về clip đánh ghen trên - Ảnh:Facebook
Bồ nhí đánh chửi vợ giữa phố Hà Nội: 'Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng' - Ảnh 4
Dân mạng tranh cãi khá quyết liệt về hành động đánh ghen của cô vợ - Ảnh: Facebook
Bồ nhí đánh chửi vợ giữa phố Hà Nội: 'Bà già rồi nên chồng bỏ là đúng' - Ảnh 5
Người lại tỏ ra thương cảm với người phụ nữ đáng thương và lên án gã chồng bội bạc - Ảnh: Facebook
Đi đánh ghen nhưng người vợ chỉ đứng khóc thút thít, bị cô bồ trách móc "không biết giữ chồng"

Đi đánh ghen nhưng người vợ chỉ đứng khóc thút thít, bị cô bồ trách móc "không biết giữ chồng"

Sau nhiều lần phát hiện chồng qua lại với cô gái khác và lên tiếng cảnh cáo không được, người vợ tìm đến phòng trọ cô bồ nhí để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, người vợ lại bị cô nhân tình của chồng trách ngược lại, "chị có chồng mà không biết giữ, sao lại đến đánh tôi".

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